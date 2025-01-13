33公頃百日草、向日葵超壯觀 莿桐花海1/18迎客

莿桐鄉公所打造33公頃向日葵、百日草花海。（記者黃淑莉攝）

2025/01/13 13:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025年雲林莿桐花海1月18日開幕，莿桐鄉長廖秋蓉指出，共規畫33公頃的百日草、向日葵花海，現已陸續綻放，即日起至春節連假是最佳賞花期，邀請全國民眾來莿桐遊花海、吃在地農特產。

廖秋蓉表示，為鼓勵農民參與花海，今年提高田間補助，花海面積增加至33公頃，主要集中在縣道156線孩沙里福天宮牌樓到樹仔腳堤防公園花海大道有23公頃，另在樹仔腳堤防公園北岸也有10公頃花海區，有五顏六色的百日草及向日葵。

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廖秋蓉說，今年花海還特別在花田中打造5座裝置藝術提供遊客拍照打卡，有觀音財神、花仙子、童年農村樂、春暖花開、新年「花」大財，民眾只要任選3座打卡或合照，可兌換無患子潔手慕斯、運動旅遊腰包等宣導品。

莿桐鄉公所表示，莿桐花海將於1月18日開幕，當天有送花卉種、有機肥、小花盆，現場還提供免費爆米花，花海已陸續綻放，春節期間是最佳賞花期。

莿桐樹仔腳社區祕書林志豪說，花田在花期結束後會耕鋤做綠肥，為讓遊客感受土地、認識在地，在花海活動最後一天2月1日舉辦謝花祭活動，當天有小小花仙子選拔、花束及花圈DIY製作與千人現場採蘿蔔等活動，歡迎全國民眾一起來享受最地道的田園風味，花仙子選拔報名可上莿桐鄉公所網站。

2025莿桐花海1月18日開幕，春節連假是最佳賞花期，莿桐公所邀請全國民眾來莿桐遊花海、吃在地農特產。（記者黃淑莉攝）

莿桐鄉公所打造33公頃向日葵、百日草花海。（記者黃淑莉攝）

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