免於交通奔波之苦！ 虎尾就業中心失業給付申請在北港就能辦

虎尾就業中心即日起在北港行政辦公室提供失業給付申請及認定，讓沿海地區民眾免再前往虎尾，減去舟車勞頓之苦。（記者李文德攝）

2025/01/13 13:09

〔記者李文德／雲林報導〕減去舟車勞頓之苦，勞動發展署雲嘉南分署虎尾就業中心，有感於失業民眾申請失業給付，每月需要回就業中心進行認定，因此即日起在北港行政辦公室派2名人員到點進行失業給付認定。不少申請民眾大喊有感，以往從沿海地區到虎尾要花費超過40分鐘，如此免再受奔波勞累。

虎尾就業中心指出，去年雲林縣前往斗六、虎尾就業中心申請失業給付共1060人，其中位在虎尾中心辦理共408人，占38.4％，光是2024年資料顯示，辦理案件數就有1247件，其中台西、口湖、四湖、東勢、水林等沿海地區的案件服務數就有433件，約3成。

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虎尾中心主任廖家偉表示，失業給付最長核發給6個月，申請人離職辦理退保時已年滿45歲或領有社政主管機關核發之身心障礙證明者，最長發給9個月。不過申請人每月需要到就業中心親自辦理失業再認定才能核發給付，對於沿海地區居民而言徒增路途遙遠之苦，因此即日起在北港行政辦公室也能進行失業給付及再認定作業。

廖家偉指出，虎尾就業中心前身是北港就業服務中心，8年前移至虎尾後，另在北港鎮內另覓增加行政辦公室，僅有一般求職求才服務、就業促進研習活動等，此次派2名人員常態性進駐於北港，方便沿海地區民眾前來申請。

元長鄉高姓民眾表示，以前都在虎尾辦理失業給付，想不到現在北港就可辦，省了快30分鐘通勤時間，方便很多。口湖鄉陳姓民眾也指出，以往跑虎尾真的太麻煩，需要每個月去「報到」，北港辦公室新增這項服務，真的節省許多時間與交通成本。

虎尾就業中心即日起在北港行政辦公室提供失業給付申請及認定，讓沿海地區民眾免再前往虎尾，減去舟車勞頓之苦。（記者李文德攝）

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