南投舉辦垃圾焚化廠興建案說明會 地方要求撤銷興建案

南投縣政府計畫在名間鄉新民村興建垃圾焚化廠，居民去年在茶博會拉白布條抗議。（資料照）

2025/01/13 13:22

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府計畫在名間鄉新民村興建垃圾焚化廠（垃圾處理及再生能源中心），並已完成空氣擴散模擬、汙染潛勢等分析，今（13日）起至22日將舉辦10場地方說明會，首場今下午3點半在代天宮舉行，惟名間鄉反對焚化爐自救會發出聲明，指在新民村蓋焚化廠，讓該村與鄰近的彰化縣及雲林縣水源都將面臨污染風險，對3縣居民生存健康影響風險重大，要求縣府重新評估垃圾處理策略，並立即撤銷在當地蓋焚化廠的錯誤選址計畫。

南投縣長許淑華今表示，為解決縣內垃圾問題，興建焚化廠勢在必行，也獲得8成民調支持，讓縣府對興建案有信心，但為化解地方民眾對健康、產業及環境影響的疑慮，縣府在環境部協助下完成空氣模擬圖，包括空氣擴散模擬分析及垃圾車行進路徑等，並以負責任態度，從今天起舉辦10場地方說明會，同時傾聽民眾意見，且未來焚化廠興建案，仍須經過中央嚴格環評，縣府也會持續以公開透明方式公開各項數據，推動焚化廠興建案，盼能獲得地方民眾支持。

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惟名間鄉反對焚化爐自救會等團體發表聲明表示，縣府自去年9月20日以來，僅憑幾頁簡報草率決定將垃圾焚化廠興建於名間鄉新民外埔段，自始程序錯誤，評估資料付之闕如。該地不僅是供應南投和彰化兩縣生活及灌溉用水的同源圳與八堡圳取水口，還是雲林縣林內自來水廠上游，更位在濁水溪最大地下水庫名竹水庫上方，北雲林居民的飲用水源也面臨污染風險。

聲明中指出，縣府除應立即撤銷此一錯誤選址，也應重新評估垃圾處理策略，召開「垃圾處理公民論壇」，邀請廠商、專家、公民團體及當地居民共同討論垃圾最終處理方案，並立即停止對居民的口頭收買行為，浪費公帑購買媒體扭曲民調，並終止以稽查名義騷擾反對民眾及團體的行為，也不得策動非公職人員破壞抗議布條，妨礙民意表達。

此外，這10場說明會，公告與舉辦時間短於法定期限，違反行政正當程序，說明會結果不得作為縣府主張「南投縣垃圾處理及再生能源中心BOT案」開發程序的依據，且說明會資料應提前公開，並於會後公告會議記錄。

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