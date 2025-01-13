澎湖加碼生育補助！每胎加發1萬 第三胎可領8萬元

澎湖縣政府提高生育補助，希望提升生育率。（記者劉禹慶攝）

2025/01/13 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入超高齡社會的澎湖人口結構，除了平均年齡上升外，出生率也逐年下降，主因是經濟壓力大。澎湖縣長陳光復為減輕縣民育兒負擔，自今年1月1日起，加碼生育補助，每胎加碼1萬元，成為「468」專案。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟指出，透過補助加碼，期盼減輕家庭負擔，營造友善育兒環境，讓每位小寶貝健康快樂成長。自今年1月1日後出生的寶寶，第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎（含以上）8萬元，多胞胎者補助金額以胎次計算，福利再升級。

請繼續往下閱讀...

申請資格只要新生兒生父或生母其中1人，在澎湖縣設籍且連續2年以上，新生兒在澎湖縣設籍並在出生後3個月內提出申請。請持澎湖縣生育補助申請表、戶籍謄本（證明親子關係及設籍年數）、印章、存摺封面影本（郵局為主），前往戶政事務所臨櫃辦理，或郵寄至寶寶戶籍地衛生所。

如果需要更多資訊，請至澎湖縣線上申辦網站查詢，網址：https://tinyurl.com/5n7v7e3v，路徑：生命地圖＞生育保健>澎湖縣生育補助申請。縣長陳光復表示，孩子是澎湖最珍貴的寶藏，縣府團隊將持續打造願生、能養的幸福菊島，讓爸媽安心迎接每個新生命。

澎湖生育補助津貼新制上路。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法