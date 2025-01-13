為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖加碼生育補助！每胎加發1萬 第三胎可領8萬元

    澎湖縣政府提高生育補助，希望提升生育率。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府提高生育補助，希望提升生育率。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/13 13:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入超高齡社會的澎湖人口結構，除了平均年齡上升外，出生率也逐年下降，主因是經濟壓力大。澎湖縣長陳光復為減輕縣民育兒負擔，自今年1月1日起，加碼生育補助，每胎加碼1萬元，成為「468」專案。

    澎湖縣政府衛生局長陳淑娟指出，透過補助加碼，期盼減輕家庭負擔，營造友善育兒環境，讓每位小寶貝健康快樂成長。自今年1月1日後出生的寶寶，第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎（含以上）8萬元，多胞胎者補助金額以胎次計算，福利再升級。

    申請資格只要新生兒生父或生母其中1人，在澎湖縣設籍且連續2年以上，新生兒在澎湖縣設籍並在出生後3個月內提出申請。請持澎湖縣生育補助申請表、戶籍謄本（證明親子關係及設籍年數）、印章、存摺封面影本（郵局為主），前往戶政事務所臨櫃辦理，或郵寄至寶寶戶籍地衛生所。

    如果需要更多資訊，請至澎湖縣線上申辦網站查詢，網址：https://tinyurl.com/5n7v7e3v，路徑：生命地圖＞生育保健>澎湖縣生育補助申請。縣長陳光復表示，孩子是澎湖最珍貴的寶藏，縣府團隊將持續打造願生、能養的幸福菊島，讓爸媽安心迎接每個新生命。

    澎湖生育補助津貼新制上路。（記者劉禹慶攝）

    澎湖生育補助津貼新制上路。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播