除舊佈新！ 基隆春節垃圾清運時間一次看

基隆市環境保護局公布垃圾清運時間，大掃除期間僅1月22日停收垃圾。（資料照）

2025/01/13 13:06

〔記者陳奕劭／基隆報導〕農曆春節前是年終大掃除的日子，基隆市環境保護局宣布，1月21日至1月27日除夕前大掃除期間，除1月22日清潔隊例假暫停收運外，仁愛區中午與晚上各清運一次；其他6區則增加下午1點30分起（以聽到垃圾車音樂為準）巡迴清運1次，晚上依正常班次時間清運。

環保局表示，1月28日（除夕）自下午1點30分起，全市巡迴清運垃圾，晚上6點後除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾；晚上7點至11點在基隆市16處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。

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春節期間，環保局指出，1月29至31日 （農曆初一至初三）停止收運垃圾。2月1日（初四）恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物，當天下午加收1班垃圾車，2月2日（初五）休息。

環保局提醒，申請清運大型廢棄物敬請於1月26日前登記，請市民利用APP「基隆垃圾車來了」或撥打各區專線登記預約（仁愛區、七堵區與暖暖區洽02-24312589；中正區、信義區、安樂區與中山區洽02-24666863），提醒民眾盡早登記，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，勿堆積巷道影響通行。

基隆市環保局公布垃圾清運時間，供年終大掃除的民眾參考。（圖由基隆市環保局提供）

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