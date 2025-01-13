停車更便利！三重玫瑰立體停車場2026年完工 供528汽機車位

新北市三重區的玫瑰立體停車場採用靜壓式工法，並在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，不僅降低車輛停車時發出的噪音，也可減少停車場內車燈外散的情形。（工務局提供）

2025/01/13 12:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應市民停車位需求，新北市政府建置「玫瑰立體停車場」，為地下1層、地上8層，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，市長侯友宜今（13日）視察，表示集美地區屬於三重心臟地帶，此地目前施工進度超前，已達7.82％，預計2026年完工，有效紓解地方停車及公共建設需求。

侯友宜指出，三重與台北市僅一橋之隔，交通便捷吸引民眾和企業進駐，而集美地區附近有學校和運動中心，並緊鄰多個老舊住宅區，為因應地方停車空間不足問題，特別在玫瑰公園舊址新建地下1層、地上8層的立體停車場建築，充分滿足民眾停車需求。

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工務局長馮兆麟表示，此立體停車場靠近捷運三重站、重陽路四段商圈及三重國民運動中心等地標，總工程費10億3千萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。除停車空間外，為使公有土地資源發揮最大效益，共構中興橋派出所及市民活動中心，提供員警良好的辦公及待勤環境，有利於提升周邊治安，也供可容納200人的活動中心，讓居民有更多休閒選擇。

新工處長簡必琦說明，為降低施工噪音避免影響停車場附近居民生活品質，施工團隊將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，並在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，不僅降低車輛停車時發出的噪音，也可減少停車場內車燈外散情形；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，再搭配可使建築外觀保有低調，且典雅的夜間照明設計。

交通局長局鍾鳴時表示，為紓解該地區停車需求問題，重陽停車場已於去年年底啟用，現有4處停車場興建工程正在進行，興穀國小操場地下停車場、興華公園地下停車場、信義公園地下停車場及玫瑰立體停車場，將陸續於今年、明年完成，必能創造三重區更完善停車空間。

市議員彭佳芸說，此停車場本打算以BOT方式興建，但憂心BOT恐有很大一部分變成商場，加上地方對停車位需求非常高，因此議員集體建議，認為政府自己出經費來興建，並透過時任立委余天，爭取到前瞻預算補助，結合附近的中興橋派出所及當地很需要的活動中心，不僅可解決當地最大的停車問題，變成大家聚集的一個中心點。

市議員王威元表示，此停車場屬公共工程中的標竿，目前工程進度大幅超前，而在開發過程也用更安全工法，達成「零鄰損」好成績，因此對該工程非常有信心；也建議市府跟民間協力時，應盡力排除外在干擾，讓廠商能好好施工，才讓市府及市民有最大安心。

新北市長侯友宜（前右白黑外套）等人視察三重玫瑰立體停車場。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左3）與立委洪孟楷（右紅外套）、李余典（左2）及市議員彭佳芸（左1）等人視察三重玫瑰立體停車場。（記者羅國嘉攝）

新北市三重區的玫瑰立體停車場斜坡設立寬敞。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜致詞。（記者羅國嘉攝）

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