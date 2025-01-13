憂心基隆港成軍事焦點 環團邀謝國樑、林沛祥參與台電四接環評

守護外木山行動小組在基隆市政府表達反對四接心聲，要求呼籲市長謝國樑與立委林沛祥全程參與四接環評。（記者陳奕劭攝）

2025/01/13 13:01

〔記者陳奕劭／基隆報導〕環境部將在1月17日召開「協和發電廠更新改建計畫第六次環評初審會議（簡稱四接環評）」，守護外木山行動小組今天（13日）在基隆市政府門口召開記者會，憂心四接環評強行通過，恐影響基隆港經濟、犧牲基隆海洋永續發展，造成威海營區、內木山營區國安問題，呼籲市長謝國樑與立委林沛祥全程參與環評，兌現守護基隆市港與海洋的承諾。

基隆市前議員、守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中央打算強行通過基隆協和電廠改建為天然氣第四接收站，但「與水產動植物保育區完全重疊」、「儲氣槽緊鄰軍港要塞恐成軍事焦點」、「嚴重影響基隆港發展」質疑卻沒得到答覆，更需要地方政府表達反對立場，要求環境部不應貿然審查此案，基隆市議長童子瑋不應只當經濟部、台電的牽線人，應該廣納民意，多聽不同立場的專業論述。

請繼續往下閱讀...

市議員陳冠羽指出，協和電廠轉型的國防問題至今沒有單位願意正面回應，僅台電聲稱「天然氣接受站不是戰爭攻擊目標」，但從烏俄戰爭來看，核電廠與周遭多次遭砲擊，儲槽更是飛彈、無人機優先瞄準的設施，依照中油LNG儲槽洩漏危害風險評估，「若儲氣槽陷於火場時，其周圍1600公尺應立即隔離」，四接興建廠址距離民宅400公尺、離威海營區1400公尺、內木山要塞1900公尺，恐有重大國防問題。

基隆市前議員、守護外木山行動小組發言人陳薇仲說，協和電廠四接案歷經近7年， 為了順利叩關環評，台電未經市政府同意擅自變更開發範圍，就要將四接堵住基隆港嘴，嚴重破壞基隆港營運，甚至將其推上台海緊張的軍事焦點前線，要求謝國樑兌現選前承諾，進入環評會拒絕四接的不當開發，為基隆表達寸土寸海不讓的決心。

基隆市府副發言人張家馨回應，市府重視各方民意，將持續站在把關市民權益、兼顧環境永續與經濟發展立場，善加把關四接建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法