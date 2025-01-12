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    砂石車禁行時段釀死亡車禍 基隆議員籲設科技執法管制

    基隆市一名女性機車騎士3日上午8時許，行經暖暖區興隆街時，與砂石車碰撞後，送醫傷重不治。（警方提供）

    基隆市一名女性機車騎士3日上午8時許，行經暖暖區興隆街時，與砂石車碰撞後，送醫傷重不治。（警方提供）

    2025/01/12 19:13

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市一名女性機車騎士3日上午8時許，行經暖暖區興隆街時，與砂石車碰撞後，送醫傷重不治。當地常有砂石車等大型車輛出沒，市府也規定禁行時段，但仍發生死亡車禍，暖暖區市議員陳冠羽建議，增設禁行車種科技執法設備，維護市民通行安全，避免再度發生憾事。

    此外，2019年曾因大雨造成邊坡土方坍滑，遭到勒令停業的信義區月眉土石方資源堆置處理場（簡稱月眉土資場），位於興隆街附近，完成災害搶修水土保持設施後，2022年取得恢復營運許可；不過，除了去年風災期間，協助市府清運土方之外，仍未正式對外營運，周邊民眾擔心，未來一旦恢復營運，可能重演砂石車超速等事故的惡夢。

    陳冠羽表示，服務處同仁每天都會途經過港路、興隆街一帶，不時可見砂石車在進行時段出沒，質疑業者偷跑已成常態。月眉土資場傳出今年有望正式恢復營運，若真有此事，希望市府及警察局參考貨櫃車禁止行駛東岸高架橋的作法，並於興隆街設置科技執法，管制砂石車進出。

    市府都市發展處長謝孝昆說，現仍要求土資場業者持續與地方溝通並且取得共識，尚無恢復營運時間表；據了解，業者先前承諾，將採漸進式核准進場車次，初步先開放每天80車次，再逐步擴大，會嚴格把關超載、超速、污染道路的問題。

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