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    台南巴克禮公園魚群離奇暴斃 環保局發現異狀

    台南巴克禮公園水域嚴重淤積，工務局將於週一與里長進行會勘。（記者蔡文居攝）

    台南巴克禮公園水域嚴重淤積，工務局將於週一與里長進行會勘。（記者蔡文居攝）

    2025/01/12 11:19

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南巴克禮紀念公園水域今年元旦前後發生魚群暴斃，台南市工務局一度以為水中溶氧偏低造成，不過環保局採水發現溶氧並無異狀，經帶回魚屍化驗，初步發現死魚有明顯砂粒導致魚鰓缺氧阻塞，指向與泥漿流入公園水池有關。

    多位鳥友元旦前往巴克禮公園賞鳥，發現公園內有大量死魚，鳥友指稱居民說前一天上游放流不少水泥汙水才造成魚類死亡，也有鳥友懷疑是偷排廢水造成。台南市工務局獲報前往打撈了10餘袋的魚屍，一度誤以為是近來天氣變化大，導致水中溶氧偏低造成。

    當地的崇明里里長李仁慈表示，巴克禮公園水道上游，因經年累月大雨沖刷，導致木棧道旁的水道崩塌，大量土石流入溝渠，這20年來從上游一直沖下的污泥致使堆積水壩前，以致河道污泥堆到1至4米高，剩下不到10公分水深的水流，因水道太淺了，這一陣子天氣又冷，無法阻隔外在的冷空氣，魚根本活不了。

    不過，台南市環保局根據現場採水及帶回死魚化驗，發現水質中的pH略高，溶氧則正常，死魚有明顯砂粒導致魚鰓缺氧阻塞，疑似與周邊工程將井內泥漿抽至道路側溝後流入公園水池有關，其他檢測報告尚未出爐。

    台南市工務局表示，有關清淤情事，工務局去年曾清淤；再者，工務局近日將與里長會勘，共同探討優化之處，以提升公園生態環境品質。

    台南巴克禮公園魚群暴斃，環保局檢視死魚，初步發現死魚有明顯砂粒導致魚鰓缺氧阻塞。（圖由鳥友提供）

    台南巴克禮公園魚群暴斃，環保局檢視死魚，初步發現死魚有明顯砂粒導致魚鰓缺氧阻塞。（圖由鳥友提供）

    台南巴克禮公園年初發生魚群暴斃，台南市工務局前往打撈了10餘袋的魚屍。（圖由台南市工務局提供）

    台南巴克禮公園年初發生魚群暴斃，台南市工務局前往打撈了10餘袋的魚屍。（圖由台南市工務局提供）

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