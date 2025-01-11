訪視北區兒童之家 卓榮泰：優化兒童醫療照護第二期計畫正式啟動

政院長卓榮泰今（11）日前往桃園市蘆竹區訪視「衛生福利部北區兒童之家」。（行政院提供）

2025/01/11 19:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（11）日到桃園市蘆竹區訪視「衛生福利部北區兒童之家」時說，照顧兒少是政府的責任，政府藉由修正「兒童及少年福利與權益保障法」、推動「強化社會安全網第二期計畫」及「優化兒童醫療照護計畫（第二期）」，保障兒少身心各方面的福利與權益。

卓揆致詞時指出，北區兒童之家成立近80年，歷經不少改制變遷。近年來，在「全國兒童少年安置教養機構聯合評鑑」中屢獲佳績，機構社工員及保育員也獲得績優專業人員獎，歷屆家童更在技能、體育等各方面，表現優異，這都要感謝機構同仁用心付出，使家童在此獲得妥善照顧與專業支持，安心成長學習。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，政府看到兒少意外、校園霸凌、網路霸凌、性暴力及家暴等事件的發生，現正進行「兒童及少年福利與權益保障法」修法，也正思考解決問題的方法。在改善過程中，不只是部會、機構、家庭、社工員、保育員的責任，更要串聯整體力量，共同凝聚構思可行的政策。

此外，政府積極推動「強化社會安全網第二期計畫」（110-114年），希望及早發現高風險家庭並提前介入，也正式啟動「優化兒童醫療照護計畫（第二期）」（114-117年），擴大資源投入，強化兒童健康保障，包括從周產期開始加強緊急醫療照護，並推動兒童發展篩檢、事故傷害防制等策略，同時加強兒童重難罕症醫療與精神健康照護。

卓揆進一步指出，政府對家庭、兒少的照顧相較過去是大幅成長，除社會觀念的進步，也是國家有更多資源能夠給予協助。北區兒童之家具有大型機構的規模，是一個值得學習的典範，未來政府要提升更多小型機構或民間團體的能量，讓每一位兒少都不被社會遺漏，也讓他們未來能有機會展露光芒。

政院長卓榮泰今（11）日前往桃園市蘆竹區訪視「衛生福利部北區兒童之家」，與家童體驗疊杯活動。（行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法