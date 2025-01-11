串聯高鐵彰化站！台鐵田中支線動土 拚2031年完工

「高鐵彰化站與臺鐵田中站轉乘接駁計畫」將興建長3.135公里的高架鐵道，交通部長陳世凱（左5）、彰化縣長王惠美（左4）、立法委員陳素月（左6）、謝衣鳯（左3）等人到彰化田中出席動土祈福典禮。（記者陳冠備攝）

2025/01/11 17:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕交通部推動「高鐵彰化站與台鐵田中站轉乘接駁計畫」，將耗資約80億元興建長3.135公里的高架鐵道，交通部長陳世凱今（11日）到彰化田中出席動土祈福典禮，他表示，未來田中不只一個車站，還有田中站、新田中站，總共有三個車站，這對田中的發展是非常好的事，工程預計2031年完工。

高鐵彰化站於2015年12月啟用，因地處偏僻，且未串連台鐵支線，乘客量排名高鐵各站倒數，反而台鐵田中站是通往集集線大門，兩站無法有效串連，讓不少喜愛觀光的遊客大嘆可惜，也讓通勤人士感到不便，為此立委陳素月及彰化縣政府爭取前瞻建設經費，辦理高鐵彰化站轉乘台鐵田中支線計畫，初期規劃41億元，最後修正計畫總經費為79.53億元。

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交通部鐵道局今日早上在田中火車站舉行動土祈福典禮，部長陳世凱、彰化縣長王惠美、立法委員陳素月、謝衣鳯、田中鎮長蕭淑芬、台鐵公司總經理馮輝昇等人受邀出席，王惠美現場忍不著激動說，彰化鄉親期盼已久的田中支線終於要開工了。

陳世凱說，田中支線鐵路新建工程範圍北起高鐵彰化站，南迄台鐵田中車站，預計2031年通車，未來雙鐵轉乘更加方便，更能促進田中及鄰近鄉鎮觀光景點發展，另外透過這次計畫，與農業部林保育署共同簽署「永續林業建構低碳鐵道車站MOU」，要將台鐵田中站打造成全台一個以木材建構的現代化車站，以建構百年淨零碳排鐵道車站為目標。

王惠美表示，縣府全力配合中央規劃，協調田中高鐵特定區土地進行建設，也請台鐵儘速提出都市計畫，縣府目前已在高鐵彰化站附近規劃「2025台灣設計展在彰化」的彰化國際展覽中心，附近還有養生村等規劃，未來雙鐵順利完成接駁，田中發展就更有潛力。

縣府交通處指出，「高鐵彰化站與台鐵田中站轉乘接駁計畫」全長3.135公里，計畫在高鐵彰化站區新增台鐵新田中站，以高架建構通往田中站支線，目前站區徵地沒問題，除部分會徵用到農地，並儘量避免拆除民宅，以降低對交通最大影響。

高鐵彰化站未來將與台鐵支線串連，計畫在高鐵彰化站區新增台鐵新田中站，以高架建構通往田中站支線。（記者陳冠備攝）

交通部推動「高鐵彰化站與臺鐵田中站轉乘接駁計畫」，在台鐵田中站舉行動土儀式，交通部長陳世凱（左7）、彰化縣長王惠美、立法委員陳素月（左6）、謝衣鳯（右7）等人出席。（記者陳冠備攝）

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