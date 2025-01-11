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    幼兒園性侵案蔣萬安承諾家長看監視器跳票？教育局：最快下週五

    台北市議員洪婉臻表示，去年12月14日邀台北市長蔣萬安與培諾米達幼兒園家長閉門溝通，蔣萬安允諾讓家長盡速看到監視器畫面，至今還沒看到，是在騙人嗎？圖為蔣萬安之前曾為此事鞠躬道歉。（資料照）

    台北市議員洪婉臻表示，去年12月14日邀台北市長蔣萬安與培諾米達幼兒園家長閉門溝通，蔣萬安允諾讓家長盡速看到監視器畫面，至今還沒看到，是在騙人嗎？圖為蔣萬安之前曾為此事鞠躬道歉。（資料照）

    2025/01/11 13:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕去年台北市信義區培諾米達幼兒園狼師性侵案震驚全國，台北市議員洪婉臻表示，去年12月14日邀台北市長蔣萬安與培諾米達幼兒園家長閉門溝通，蔣萬安允諾讓家長盡速看到監視器畫面，至今還沒看到，是在騙人嗎？對此，教育局表示，持續盡力協助調閱，但相關畫面因隱私權關係需要馬賽克，無法短期完成，預計下週五（17日）可以完成部分遮罩畫面，先行提供家長申請閱覽。

    教育局表示，針對本案教育局持續盡力協助家長調閱畫面，但因部分家長不同意其子女畫面遭閱覽，有隱私權之爭議及影像去識別化技術門檻，教育局已洽詢多家廠商研議影像去識別化技術問題。

    因幼兒園監視器影像畫面之幼兒臉部較小、人像多且移動幅度大，僅能以人工方式逐格逐幀處理臉部馬賽克，需耗費大量工時與人力，無法於短期內完成。

    教育局指出，如保存影像全部時間進行逐格逐幅臉部馬賽克，此前向廠商詢價為至少300萬，工時需要2至3個月。目前預計下週五（17日）可以完成部分遮罩畫面，先行提供家長申請閱覽。

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