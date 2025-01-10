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    阿里山列紐約時報必訪景點 翁章梁讚：真台灣之光

    阿里山日出遠近馳名。（嘉義縣政府提供）

    阿里山日出遠近馳名。（嘉義縣政府提供）

    2025/01/10 17:27

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山被紐約時報列為今年全球必訪52大景點的第19名，嘉義縣長翁章梁今天喜讚「阿里山是真台灣之光！」阿里山有森林、日出、雲海、獨特的森林鐵路，一直是國際觀光著名景點，吸引無數海內外遊客慕名而來。

    翁章梁強調，縣府將持續支持農民提升產品品質，推廣阿里山品牌。阿里山不只有日出、雲海、小火車，還有最獨有的人文瑰寶「鄒族」，鄒族部落的文化與特色，更值得遊客造訪。

    翁章梁說，近年，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處與嘉義縣政府，致力改善大阿里山區硬體、軟體，提升旅遊品質及環境，打造國際觀光的旅遊環境，不只入選紐約時報全球必訪景點，同時入選交通部觀光署100亮點，縣府會持續與中央部會合作，讓全球旅客體驗嘉縣獨特魅力。

    阿里山國家森林遊樂區內渡假飯店「阿里山賓館」，因應農曆春節將至，2月將推出「Fun慢腳步‧日出雲端國度」專案，安排專業生態導覽員帶遊客搭乘林鐵小火車，認識高山森林生態，並持續與知名旅行社合作推出搭乘古老火車慢旅方案，讓遊客感受與眾不同的雲端國度小火車生態之旅。

    阿里山賓館總經理王覺非表示，阿里山櫻花季3月中旬登場，旅客能就近到沼平公園賞櫻花，搭百年蒸汽火車賞櫻，一系列小火車搭乘體驗，搭配森林櫻花、日出雲海美景等遊程，希望讓阿里山再次登上國際旅遊舞台，讓台灣在觀光旅遊大放異彩。

    阿里山有獨特的原住民「鄒族」部落文化。（嘉義縣政府提供）

    阿里山有獨特的原住民「鄒族」部落文化。（嘉義縣政府提供）

    阿里山櫻花季與百年蒸氣林鐵火車同框。（阿里山賓館蔡美瀅提供）

    阿里山櫻花季與百年蒸氣林鐵火車同框。（阿里山賓館蔡美瀅提供）

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