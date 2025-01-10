台中豐原美容店強迫推銷 女子購買保養品負債20多萬

郭小姐（右）由母親陪同，向市議員謝志忠（左）陳情。（記者張軒哲攝）

2025/01/10 12:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區有一家美容保養店，長期在廟東商圈拉攬客人進入店家強迫消費，台中市府法制局統計去年高達33件消費糾紛。35歲弱智的郭女日前被推銷後，簽下20多萬元分期帳單，購買保養品。她今日由母親陪同出面控訴店家，市議員謝志忠痛批，連持有「身心障礙證明」者也不放過，呼籲民眾注意；店家今日面對媒體詢問，低調指稱「有待釐清，不便回應」。

郭女是智能障礙者，平日在工廠當作業員，領取最低基本工資。媽媽鄭小姐表示，女兒日前要去廟東商圈買護手霜，經過這家美容店被店員推銷保養品跟做臉，女兒身上沒信用卡，表達跟理解能力有限，誤以為是8千多可分24期繳納，購買保養品後，之後每次再付250元就可做臉。她拿出身上僅有2千元，店長借她6千多元，之後收到催繳帳單後，才知道是無卡分期，每期8千多元分24期繳納，總額高達20多萬元，根本無力繳納。

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謝志忠表示，這間美容店在豐原惡名昭彰，讓許多消費者備感困擾，這次甚至持有「身心障礙證明」者也不放過，讓郭女父母收到催繳通知書才知情。呼籲社會大眾經過該店家一定要小心，強烈要求盧秀燕市府團隊硬起來，積極保障消費者權利。

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