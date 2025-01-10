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    從家庭主婦到駐村藝術家 唐誼最愛教「零基礎」的學生

    因在畫畫中找到興趣與熱情，讓唐誼從家庭主婦變成鹿港桂花巷藝術村的駐村藝術家。（記者劉曉欣攝）

    因在畫畫中找到興趣與熱情，讓唐誼從家庭主婦變成鹿港桂花巷藝術村的駐村藝術家。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/10 00:37

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮桂花巷藝術村的駐村藝術家唐誼，不是科班出身的她，憑藉興趣與巧手，從家庭主婦踏入畫畫領域，如今還帶領13歲到84歲「零基礎」學生用壓克力畫畫。唐誼說，沒有不可能，只要勇於開始，人人都可以在畫中找到自信！

    唐誼表示，她從來也沒有想過自己可以成為駐村藝術家，但人生的劇本就是這樣的有趣，她原本以為她就要當一輩子的家庭主婦，卻在28年前接觸紙粘土，在捏揉之間發掘深藏內心的手作魂，讓她投入畫畫的天地，最後找她的最愛「壓克力」。

    唐誼說，因為自己就是投入壓克力畫畫，就是「從零開始」，她發現壓克力真是太好了，不必素描，只要靠著壓克力顏料的色彩堆疊就好，就算不滿意了，就全部重新再來，心理完全沒有負擔，沉浸在畫畫裡頭，彷彿所有塵世的憂苦煩惱都不見了。

    因此，當她成為畫畫老師時，面對的學生年紀跨距好大，從國中生到80歲的阿公阿嬤都有，許多人都害怕自己不會畫畫。唐誼都笑說，她自己也是從「零基礎」開始，但願意報名就是跨出最關鍵的一步，每個人只需要比自己的昨天更進步，就是世界上最偉大的事。如果畫不好，刷掉重來就好，還可以用原本的畫布繼續上色。

    唐誼說，她走出家庭主婦的角色框架，在畫畫世界找到自信，不只授課當老師，如今也在念空中大學，她覺得只要發現自己值得投入與認真的興趣，就是生命最大的幸福，讓平凡的家庭主婦也能一步步走到駐村藝術家的人生大願。

    因在畫畫中找到興趣與熱情，讓唐誼從家庭主婦變成鹿港桂花巷藝術村的駐村藝術家。（記者劉曉欣攝）

    因在畫畫中找到興趣與熱情，讓唐誼從家庭主婦變成鹿港桂花巷藝術村的駐村藝術家。（記者劉曉欣攝）

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