建構台南快速路網 台61線曾文溪橋進度逾20％

台61線曾文溪橋新建工程目前進度約23.98%，完工後可銜接安南區台江大道。（公路局提供）

2025/01/09 21:19

〔記者劉婉君／台南報導〕台61線西濱快速公路曾文溪橋新建工程，目前施工進度約23.98%，交通部公路局南區公路新建工程分局第2工務段長林一和表示，預計2028年8月完工後，將可建構台南「4橫3縱」高架道路。

台61線新建工程於2022年12月4日開工，總經費96億元，工程正如火如荼進行中。林一和指出，工程施工範圍從目前台61線通車範圍終點的台南七股十份交流道，到安南區台江大道，全長3.38公里，完工後往東可通達國道8號、國道1號、國道3號等高速公路，並與台南都會區北外環道銜接，建構大台南地區高快速路網，串連觀光休閒產業，成為兼具交通及觀光功能的景觀大道。

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林一和說，「4橫3縱」中的4橫，從北至南為台84線快速道路、國道8號、北外環道、台86線快速道路，目前除了北外環之外，其餘均已貫通連結。

3縱由東至西為國道3號、國道1號及台61線西濱快速公路，台61線目前終點位於台南七股曾文溪北側，曾文溪橋新建工程往南延伸後，將有助於將台61的交通效益銜接台江大道進入市區及連接國8與國1，提升交通運輸量能，也是曾文溪兩岸居民十多年來的期待。

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