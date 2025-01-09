龍潭國中獲GRS認證 今揭牌儀式

市長張善政偕同教育局長劉仲成、Google for Education教育市場區域總經理周慶華、龍潭國中校長老師等人，共同為學校揭牌GRS認證。（記者黃政嘉攝）

2025/01/09 19:51

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭國中去年11月榮獲Google Reference School（GRS）認證，搭配Google相關軟體與硬體系統建置，推動教育數位化，成為基隆、台北、新北、桃園等地首間獲此殊榮的國民中學，今天舉行GRS認證揭牌儀式，校長黃寒楨表示，網路無遠弗屆，知識的探尋可藉數位工具搭配老師的課程設計，增加學生學習的風景，讓教學方式更加多元。

市長張善政偕同教育局長劉仲成、Google for Education教育市場區域總經理周慶華共同為學校揭牌GRS認證，並觀摩學校Google數位課堂教學現場，7年級學生進行「打造AI學伴」課程，教務主任黃秋琴說明，課堂老師準備會考內容素材，透過Google germini（聊天機器人）、slides（簡報）、forms（表單）等軟體系統，讓學生自己透過AI來自行命題，配合實體學習單，在老師引導下，師生同儕相互討論，相較考試，學習動力顯而易見。

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校長黃寒楨表示，現在的學生不見得記得帶書包，但多會記得帶手機，透過線上學習模式，讓孩子習慣操作學習方式，再來，網路無遠弗屆，知識的探尋可藉課堂平板操作、課程設計，增加學生學習的風景，提升學生專注力與學習效果。用學生善用的工具學習很重要，他們只要看到平板或相關資訊設備就會想碰觸，對上課充滿興趣，不會想趴著。

黃寒楨說，3年前到學校後陸續布建學校網路資源，包括教育局提供數位技能軟硬體資源，優化校園網路和智慧教室系統，強化資訊基礎設備，市府也為學校增加平板數量，補助大型平板充電車和 Chromebook，為推動 GRS 認證奠定了良好基礎。

張善政表示，Google Reference School 是個國際認證的體系，前年拜會美國加州時，曾參訪矽谷一所採用Google教育環境的學校，目睹該校的數位教育成果，回國後便責成教育局鼓勵各校取得認證，期盼讓數位教育的發展能在桃園落地生根，他強調，獲得GRS認證並非易事，學校教師不僅要符合嚴格的課程內容要求，也須通過特定層級的培訓，更要有一定數量的教師取得對應的證照，才能有資格讓學校取得GRS認證，感謝校長及教師們積極在GRS認證取得上的投入，提升龍潭國中師生的數位能力，讓龍潭國中成為推廣數位及創新教育的領頭羊。

黃秋琴指出，龍潭國中已完成全校數位教室的建置，為每位師生提供專屬Google帳號，並完成教師Chromebook應用與AI教學整合的專業訓練。學校教師可透過Classroom布置作業，學生則可利用Google文件共同編輯文件、使用Google地圖和地球線上走讀、完成Google繪圖數位作業等。學校也利用Google Meet進行遠端教學，讓學生在家也能參與學習，突破學習的空間限制。

桃園市龍潭國中去年11月榮獲Google Reference School認證，成為基隆、台北、新北、桃園等地首間獲此殊榮的國民中學，校方今展示數位課堂教學現場，7年級學生進行「打造AI學伴」課程。（記者黃政嘉攝）

桃園市龍潭國中「打造AI學伴」課程，透過Google germini（聊天機器人）軟體系統，進行數位教學。 （記者黃政嘉攝）

桃園市龍潭國中校長黃寒楨（電視螢幕前左一）、學校團隊，向市府團隊說明Google Reference School 認證過程。 （記者黃政嘉攝）

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