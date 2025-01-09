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    公糧輔導收購、轉作、休耕獎勵都調高 1期稻價料上漲

    公糧收購調整。（農糧署南區分署提供）

    公糧收購調整。（農糧署南區分署提供）

    2025/01/09 19:43

    〔記者楊金城／台南報導〕農糧署推動「糧食產業全面升級計畫」從今年啟動，包括轉（契）作、休耕獎勵金及水稻收益全面提高，其中公糧收購在輔導收購價格從1公斤23元提高為24.5元，並增加計畫、輔導收購數量。農糧署南區分署和民營糧商都預估今年一期作稻價將會上漲。

    在野黨去年要求大幅調漲公糧收購價格後，農業部推出糧食產業全面升級計畫因應，預估調整後相當每公頃增加2萬元（兩期稻作合計），提高農民收益及支撐糧價。

    公糧收購包括計畫收購、輔導收購、餘糧收購，調整後的計畫收購維持每公斤26元、第1期作每公頃收購數量從2000公斤調至3250公斤，第2期作從1500公斤調至2500公斤，輔導收購每公斤24.5元，第1期作收購數量從1200公斤調至2550公斤，第2期作收購數量從800公斤調至1900公斤，餘糧收購維持每公斤21.6元，調整後第1期作收購數量400公斤、第2期作收購數量300公斤。

    農糧署南區分署指出，因公糧輔導收購價格提高每公斤1.5元，並增加計畫、輔導收購數量，「加量又加價」，民營糧商如不提高收購稻穀價格，稻農可能轉向繳售公糧意願提高。

    下營、六甲農民對公糧、稻米轉作獎勵全面調高，大表歡迎；後壁芳榮米廠負責人張柏亮說，去年一期作稻價100台斤濕穀在950、960元，二期作稻價衝至1250元以上，預估今年稻價往上漲。

    此外，未繳售公糧的農民參加糧商、農會的稻米集團產區，每公頃最高可領到1.82萬元，種植優質稻種的契作價格每公斤26.5元以上。

    休耕（生產環境維護給付）也增加每分地1千元獎勵金，像有種植綠肥的休耕一分地從4500元調至5500元。

    不種稻，農民轉作雜糧的轉作獎勵金一分地都比原有的提高1千元，像種植黑豆、硬質玉米轉作獎勵金從一分地6千元調至7千元，小麥、蕎麥、胡麻、高粱轉作獎勵金從4500元調至5500元。加碼107-110年二期公糧，不種稻轉作獎勵金每公頃1.5萬元，參與雜糧集團產區契作再加碼0,5萬元。

    農糧署南區分署指出，綠色環境給付計畫各項轉（契）作、休耕、繳售公糧稻穀等從1月受理申報至2月8日止，農民可公所或農會申報。

    轉作、休耕獎勵金都調高。（農糧署南區分署提供）

    轉作、休耕獎勵金都調高。（農糧署南區分署提供）

    農民轉作雜糧都提高每分地一千元獎勵金。（記者楊金城攝）

    農民轉作雜糧都提高每分地一千元獎勵金。（記者楊金城攝）

    水稻種植制度今年調整，育苗場培育稻秧，應付春耕。（記者楊金城攝）

    水稻種植制度今年調整，育苗場培育稻秧，應付春耕。（記者楊金城攝）

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