五股五興公托開放報名！收28名0-2歲嬰幼兒 2/11抽籤

五股五興公共托育中心今天開幕啟用，市府副祕書長柯慶忠、社會局長李美珍出席。（記者董冠怡攝）

2025/01/09 19:39

〔記者董冠怡／新北報導〕五股五興公共托育中心今天開幕啟用，位於五股戶政事務所舊址，重新拉皮整修粉刷為白色，社會局長李美珍說，提供28名0歲到2歲嬰幼兒收托服務，即日起開放網路報名到2月6日下午5點止；2月11日上午10點公開抽籤、下午2點公告抽籤結果。

市府副祕書長柯慶忠指出，五股區人口已達9萬多人，朝10萬人大關邁進，市長侯友宜公托倍增政策達標後，市府持續評估現有資源分配，找尋適合場域，滿足家長托育需求。

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柯慶忠提到，「財政收支劃分法」修正通過後，新北市可多分配374億元，市長已宣布要多用在基礎建設和公共建設，另10分之1專用在社會福利，特別關注幼兒、長者、婦女及特教生等族群，新北市雖已有124家公托，仍會布建下去。

委辦五興公托的社團法人家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛說，小時候作文課的願望是長大後要當老師，後來也的確從事幼教30年；五興公托就是「五心公托」，要用愛心、耐心、歡喜心、自信心來教育孩子，讓家長放心。

社會局補充，五興公托1月18日上午10點舉行招生說明會；公托不開放現場報名，僅限網路報名，有需要者可上「新北育兒資訊網」，點選網頁右上角會員專區登入，選擇托育服務、進入公托線上報名，填寫完成並經中心審核通過，才完成報名程序，具備抽籤資格。

五股五興公共托育中心今天開幕啟用，位於五股戶政事務所舊址。（記者董冠怡攝）

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