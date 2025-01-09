健保總額創新高！ 洪子仁：醫界「3困境」可望改善

台灣醫務管理學會理事長洪子仁。 （記者邱芷柔攝）

2025/01/09 18:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部拍板2025年全民健康保險總額9286.248億元，成長率為5.5%，較去年增加484.078億元，創新高紀錄。醫界大讚政府體察民意展現健保永續發展的決心，可望改善「醫護出走、新藥新科技納健保放緩、民眾自費比率高」3大困境。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，過去2年醫界面臨多重挑戰，包括醫護人員大量出走、新藥及新科技納入健保的速度放緩，及民眾自費醫療位居全球第3高。他認為，這些現象都反映出健保總額成長率不足，今年健保總額核定超過9200億元、成長率達5.5%，是政府體察民意、回應醫界不斷倡議「醫療支出是投資，而非成本」。

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洪子仁也肯定政府陸續將原由健保支應的公共衛生費用脫鉤總額，改由公務預算負擔，他預估，健保總額實質成長率可達6％至7%。他強調，總額成長可帶動醫療機構進一步改善財務韌性，讓醫療機構優先調升醫護薪資、優化職場環境，最終讓民眾享受到更高品質的醫療服務。

洪子仁說，去年全台病床降載率在10月達到高峰，部分大型醫院降載率高達15%，隨著各大醫院陸續提高薪資與津貼，改善醫護環境，政府也提高小夜班與大夜班津貼，吸引更多醫護人員投入輪班工作，醫護人力短缺的情況逐漸改善；以新光醫院為例，病床降載數已從去年的91床降至現在不到20床。

至於今年要實施醫院個別總額，洪認為，醫院個別總額的實施效果尚需觀察，但其成效同樣取決於健保總額是否足夠，若總額充足，醫院降載門診或夜診的情況將減少，即能避免「醫療人球」問題。

洪子仁表示，如果未來每年健保總額成長率能維持在5%以上，將有助於提升醫院的財務韌性，加速新藥與新科技納入健保的進程，同時降低民眾自費就醫負擔，全面提升民眾的醫療品質，更有望達成經常性醫藥衛生支出占GDP（國內生產毛額）超過8%的目標，超車韓國。

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