讓石虎安全穿梭銅鑼科學園區 生態廊道完工

竹科管理局展長陳宗權（左3）主持銅鑼園區石虎生態廊道工程竣工，提供石虎族群彼此交流往來通道，營造動物友善園區。（竹科管理局提供）

2025/01/09 19:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地區是石虎重要棲地，新竹科學園區管理局為能兼顧銅鑼科學園區發展與生態保育，依據新竹科學園區第四期擴建用地銅鑼科學園區開發計畫環境影響評估報告書，於銅鑼園區內建立石虎生態廊道，與園區周邊棲地串聯，提供石虎族群彼此交流往來的通道，營造動物友善園區。

竹科管理局說，藉由這次工程在銅鑼科學園區建立石虎生態廊道工程，於園區公園用地或其他合適用地設置石虎生態連接通道，以地上、地面或地下通道等型式，串接園區內保安林地及公園用地，連接兩端棲地，配合退縮綠帶與複層植栽，周圍道路邊設置圍網，引導石虎到連接通道，結合既有排水路，增設開口、掛網或爬升坡道等友善石虎設施。

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為避免石虎橫越馬路遭「路殺」，規劃期間與石虎生態協會專家討論，於園區設置石虎廊道，利用箱涵、涵洞或其他構造物供石虎通行，設置友善石虎設施，引導石虎通行生態廊道，達到石虎保育效益，同時設置石虎出沒警示標語及標誌，提醒用路人減速行駛及聲音標線，警示石虎有車輛靠近，避免有影響石虎棲息及路殺情形發生，打造石虎良好棲地環境。

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