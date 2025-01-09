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    抗議檳榔專法！ 相關業者、從業人員2/10萬人上街頭爭生計

    衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案引發檳榔相關業者不滿，將上街頭爭取生存權。（記者蔡宗勳攝）

    衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案引發檳榔相關業者不滿，將上街頭爭取生存權。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/09 15:05

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，規範檳榔攤需辦營業登記等，引發檳榔產業鏈的農友、業者及從業人員恐慌，抨擊政府只辦兩場公聽會未能充分聽取相關業者心聲就倉促立法，已經損害逾百萬人的生計，為了爭取生存權，2月10日將全國休市號召萬人走上台北市街頭抗議。

    衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，針對檳榔販售、使用對象、使用場所與稽查制定母法，包括限制檳榔嚼食者不得在學校等社會教育機構、大眾運輸工具、車站等地方食用；更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者營業須向主管機關登錄，販賣檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準等。

    嘉義縣中埔檳榔產銷協會會長陳文藝指出，草案規定檳榔攤商需向營業所在地的縣市政府申請登錄，核准後才能合法販售，這對目前的經營生態將造成很大的衝擊，目前全國約40萬個檳榔攤恐有7成以上被迫歇業，這些靠賣檳榔賺取蠅頭小利的小攤販失業後，勢必衍生社會問題。

    陳文藝進一步表示，檳榔攤商需辦理營業登記，墊高的營業成本被迫轉嫁給消費者，而紅唇族以職業駕駛及從事勞力工作者為主，都是基層的勞工階級，檳榔成本提高，他們也成了受害者，所以政府不應該實施這種不公不義的政策來壓榨基層勞工。

    許姓檳榔批發商說，早期檳榔是社交工具，許多白領階級也都是紅唇族，沒有吃好像就跟不上潮流，但這10多年來已逐漸萎縮，從最高峰逾10％降至目前的5%，政府應順其自然，讓檳榔業漸漸消退，這次草案內容衝擊真的太大，為了百萬人的生計只好走上街頭爭取生存權。

    張姓檳榔農指出，受到去年風雨摧殘，檳榔嚴重減產，收成率普遍不到兩成，但檳榔天然災損得不到政府補助，還要立法逼檳榔業走上絕路，檳榔農被迫參加抗爭。

    陳文藝強調，2月10日全國檳榔業者將休市，包括10大工會與5大產區（嘉義縣中埔、梅山與南投、屏東、花東）都將動員到台北抗議，光嘉義地區目前已有數千人表達參加意願，預計出動1、200部遊覽車北上抗爭。

    檳榔去年飽受風雨摧殘嚴重減產。（記者蔡宗勳攝）

    檳榔去年飽受風雨摧殘嚴重減產。（記者蔡宗勳攝）

    檳榔去年飽受風雨摧，不見結實纍纍景象。（記者蔡宗勳攝）

    檳榔去年飽受風雨摧，不見結實纍纍景象。（記者蔡宗勳攝）

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