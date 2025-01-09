宜蘭鄉鎮市幼兒園需「大班一師」 縣府允協助辦教甄

宜蘭部分鄉鎮市公所盼縣府協助辦理幼兒園教師甄選，才能符合幼照法大班一師規定，並爭取未來人事費補助。（記者王峻祺攝）

2025/01/09 14:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕幼兒教育及照顧法2011年上路，明定「大班一師」，教育部二度延長緩衝時間至今年8月1日，讓各鄉鎮市公所的獨立園所能有所因應，宜蘭部分鄉鎮市盼縣府協助辦理教師甄選，並爭取未來人事費補助。縣府教育處表示，會協助代辦教甄，並向中央爭取經費。

幼照法修法後，明定今年新學年度起，幼兒園5歲至入小學前班級，應配置1名教師，以利幼小銜接，宜蘭目前除國小附設幼兒園有正式教師編制外，鄉鎮市立幼兒園均長期仰賴教保員帶班，難以符合法規要求。

請繼續往下閱讀...

宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、冬山鄉及三星鄉公所等獨立幼兒園，考量無辦理教甄經驗，加上若沒有地方挹注資源協助整併，恐無法就法令規定期程前完成甄選程序，因此建請縣府教育處統籌辦理。

以冬山鄉為例，新法上路後需聘請4名正式教師，除造成教保員和教師同工不同酬外，每年人事費還會增加300多萬元，宜蘭縣內12鄉鎮市公所均面臨相同問題，其中部分公所希望委託縣府統一辦理教甄，並協助籌措後續人事經費。

公所也建議，若將5歲幼兒園大班，回歸有正式教師的國小附設幼兒園辦理，鄉鎮市立幼兒園只需收中、小班學生，就能解決新法上路後，須聘請正式教師所帶來的甄選及經費難題。

縣府教育處回應，公所對於是否繼續維持大班設立，應回歸地方需求考量，經費部分在幼托整合後，國教署每學年皆有補助鄉鎮市立幼兒園人事費30萬至520萬元不等，對於未來新增教師的人事成本，將會另案函轉中央研議增加補助。

教育處表示，考量教師甄選辦理成本高，且所需人力龐大，礙於縣府未編列這項專案經費，屆時須由各委託單位共同分擔甄選所需費用及人力支援，若12鄉鎮市同步委託，預計將甄選20至40名教師，目前規劃5至7月辦理，不過確切期程仍須和各鄉鎮市公所討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法