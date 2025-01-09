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    台北年貨大街即將開張 警方公布交管機制

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    2025/01/09 11:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節將至，許多民眾都會在年前採買年貨，尤其又以台北市迪化商圈年貨大街最為知名、規模最大，台北年貨大街也即將在本月11日正式開張。轄區大同分局為了因應屆時龐大的人潮與車流，在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾可以多利用大眾運輸系統，避免塞車。

    大同分局指出，今年年貨大街周邊停車場費率調整為每小時80元，為減輕民眾負擔及提升各商圈間民眾前往採購年貨便利性，今年也有免費接駁專車服務，行駛路線途經「捷運北門站-南京西路口（塔城）－涼州街－民生西路口（大稻埕碼頭）-南京西路/後車站」，串連周邊各商圈與捷運站、公車站等。

    此外，民生西路、南京西路、重慶北路、延平北路、鄭州路等路段屬於易壅塞路段，警方將在管制期間內禁止車輛進入，以維護逛街採買民眾行進安全，相關管制時間及地點如下：

    一、迪化街商圈：

    （一）活動時間：1月11日至27日，每日12時至24時。

    （二）管制時間及範圍：

    1、迪化街1段（南京西路至歸綏街），每日12時至24時止。

    2、民樂街（歸綏街至民生西路），時段性彈性管制，週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。

    3、民樂街（民生西路至南京西路），時段性僅限北往南單行：週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。

    4、民生西路與民樂街口，每日15時至23時，實施雙向禁止左轉管制。

    5、歸綏街（延平北路至環河北路），時段性彈性管制，週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。

    二、華陰街北車及後站商圈

    （一）活動時間：1月11日至27日，每日10時至22時。

    （二）管制時間及範圍：管制華陰街（重慶北路至太原路口）每日10時起至22時止，管制車輛通行。

    三、寧夏夜市商圈：

    （一）活動時間：1月21日至2月10日，每日16時至24時。

    （二）管制時間及範圍：

    1、寧夏路（民生西路至平陽街段以東封閉，維持西側通行；平陽街至南京西路單號側23-2號、雙號側22-5號兩側騎樓規劃延伸攤位，人行道禁止設攤）。

    2、1月22日0時至1月23日6時，平陽街（寧夏路至太原路間）管制車輛通行。

    警方說，預期活動期間各年貨大街周邊將聚集大量車流湧入，對於車流壅塞情事，除編組警力加強路況查報，將利用CCTV即時監控路況，機動調派警力執行疏導與管制措施，並啟動交通快打機制，確保路口淨空、排除交通事故及壅塞瓶頸地點。

    警方強調，針對違規停車熱點加強執法，以及鄰近商圈停車場驅離停等影響交通之車輛，並透過警察廣播電台宣導等方式，全力維護年貨大街活動周邊道路交通順暢。

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

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