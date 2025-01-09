大台南交通樞紐+1 安南和順轉運站1/15試營運

和順轉運站主體工程已於去年底完工，最近也完成客運車輛實際駛入測試。（圖由南市交通局提供）

2025/01/09 10:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南新地標「和順轉運站」將於15日起試營運，多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、台灣歷史博物館等景點，「搭公車來看棒球」更加便利。

和順轉運站基地近1公頃，為地上3層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，融入「安南十六寮」的在地意象，屋頂大鋼棚造型獨特，採簡潔、現代的設計手法，符合環保及綠能，更曾獲得國家卓越建設獎，已然成為區域新地標。

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交通局長王銘德表示，站內共規劃12席大客車月台，將可提供市區公車、幹支線公車、厝邊公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練賽事或博物館活動需求提供接駁所需的候車和轉運空間，另規劃汽車38席及機車78席停車格位、計程車排班區、電動車充電站、及自行車停放區等，無論停車轉乘或接送親友都十分便利。

王銘德表示，「和順轉運站」是市長黃偉哲在安南區推動的指標公共建設之一，配合區域迅速發展，包括北外環道路、亞太棒球場等多項重要公共工程也陸續完工，交通樞紐全面啟動。

王銘德表示，轉運站主體工程已於去（2024）年底完工，日前也安排客運車輛實際駛入測試完成，在正式啟用前先試營運，同時蒐集民意，期能將所有軟硬體設施和服務調整到位。另已完成委外營運招商，將由府城汽車客運公司營運管理，站內近200坪商業空間，非常適合便利商店、咖啡、餐飲等行業進駐，成為新興休閒好去處。

南市公共運輸處長吳俁之表示，和順轉運站初期進駐公車路線含市區5路、18路、20路，幹支線公車橘3路等，未來亦將陸續新闢904（永康轉運站-鹿耳門天后宮）、905（永康轉運站-鹿耳門聖母廟）等2條厝邊公車路線，整體將可連結台南市區、安順、和順、安定、永康、東橋等地區，以及奇美醫院、安南醫院、永康火車站等重要節點，形塑地區轉運中心。

另18路、20路在進駐和順轉運站後，將同步取消鄰近的台灣歷史博物館（慶和路）站、台灣歷史博物館（長和路）等2站。

台南市安南區和順轉運站將於1月15日起試營運。（圖由南市交通局提供）

國立台灣歷史博物館鄰近和順轉運站。（記者洪瑞琴攝）

亞太棒球場鄰近和順轉運站。（記者洪瑞琴攝）

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