為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「饗饗」想復業被打槍 蔣萬安：絕不接受挑戰公權力

    台北市長蔣萬安今（9）日受訪表示，饗饗無視停業要求繼續營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」，依照「食品衛生安全管理法」重罰300萬元。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安今（9）日受訪表示，饗饗無視停業要求繼續營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」，依照「食品衛生安全管理法」重罰300萬元。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/09 10:44

    〔記者何玉華／台北報導〕饗賓餐旅集團的高檔自助餐連鎖餐廳「饗饗」生鮮食材出包，疑似造成食物中毒，台北市政府最新統計至8日止，醫院通報案例已經累積到39人，台北市長蔣萬安今（9）日受訪表示，饗饗無視停業要求繼續營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」，依照「食品衛生安全管理法」重罰300萬元。

    多名民眾於5、6日在饗饗信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等疑似食品中毒症狀，台北市衛生局接獲醫院通報，因通報人數超過6人，7日勒令饗饗信義店停業，但當晚饗饗被發現繼續營業。衛生局8日裁罰300萬元，也駁回該店復業申請。

    蔣萬安今天表示，衛生局接獲通報第一時間就到現場稽查，發現有相關的違法就勒令停業，後來發現仍營業，依照食安法重罰300萬元，同時也到集團旗下其他店家無預警稽查，也發現違法，即刻就裁罰，後續會持續關注。

    對於業者申請復業被駁，蔣萬安表示，一定要符合相關規定才會同意復業，一切都是依照相關的法令規定，確保民眾的食安，是非常堅定的立場；業者已被要求停業卻仍照常營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播