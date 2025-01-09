「饗饗」想復業被打槍 蔣萬安：絕不接受挑戰公權力

台北市長蔣萬安今（9）日受訪表示，饗饗無視停業要求繼續營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」，依照「食品衛生安全管理法」重罰300萬元。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/09 10:44

〔記者何玉華／台北報導〕饗賓餐旅集團的高檔自助餐連鎖餐廳「饗饗」生鮮食材出包，疑似造成食物中毒，台北市政府最新統計至8日止，醫院通報案例已經累積到39人，台北市長蔣萬安今（9）日受訪表示，饗饗無視停業要求繼續營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」，依照「食品衛生安全管理法」重罰300萬元。

多名民眾於5、6日在饗饗信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等疑似食品中毒症狀，台北市衛生局接獲醫院通報，因通報人數超過6人，7日勒令饗饗信義店停業，但當晚饗饗被發現繼續營業。衛生局8日裁罰300萬元，也駁回該店復業申請。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今天表示，衛生局接獲通報第一時間就到現場稽查，發現有相關的違法就勒令停業，後來發現仍營業，依照食安法重罰300萬元，同時也到集團旗下其他店家無預警稽查，也發現違法，即刻就裁罰，後續會持續關注。

對於業者申請復業被駁，蔣萬安表示，一定要符合相關規定才會同意復業，一切都是依照相關的法令規定，確保民眾的食安，是非常堅定的立場；業者已被要求停業卻仍照常營業，「挑戰公權力，我們絕對不接受」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法