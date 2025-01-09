盧秀燕訪視台中市最偏遠學校平等國小 發放蛇年小紅包

台中市長盧秀燕今訪視平等國小，現場進行有獎徵答，為答對學生戴上獎品髮箍。（記者歐素美攝）

2025/01/09 10:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府啟動今年首次「和平專案」，市長盧秀燕今天前往環山部落的原住民重點學校平等國小，關心學校發展與學生學習，除了帶來椰棗堅果、洪瑞珍三明治給小朋友品嚐外，現場進行有獎徵答、發放蛇年小紅包，還和小朋友個別合影拍照留念。

平等國小學生表演泰雅族傳統舞蹈，以及近10年校內卓越籃球成績融合的「籃球舞」，充份展現泰雅文化的活力，迎接市長的到訪；校方並安排二年級學生與市長盧秀燕一舉製作櫻花鉤吻鮭熱塑片，學生並致贈事先做好的熱塑片給市長。

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盧秀燕表示，平等國小學生數雖只有44人，但學生表現優異，學校聘請外師教導學生英語，所以，六年級學生每年都可以用英文出國交流，今年10名六年級學生將前往夏威夷；之前六年級女籃球隊並榮獲全國乙組冠軍，選手並受邀到市府參訪。

教育局指出，平等國小與梨山國中小成為全國唯二將上課日集中，形成上10天課再休4天假的兩所學校，校內學生泰雅族占全校約60%，也有來自台中市其他地區、宜蘭地區的居民，甚至是嫁至山上的新住民，形成多族群共融共生的生活型態。

平等國小學生表演「籃球舞」，迎接盧秀燕到訪。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕完成櫻花鉤吻鮭熱塑片。（記者歐素美攝）

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