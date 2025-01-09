頭份警設遠端監控 維護春節交通、防堵危險駕車

頭份警分局於苗栗縣北橫公路裝設遠端監控儀器，結合手機APP即時監控該路段車流狀況，機動調派警力疏導，維護交通順暢。（圖由警方提供）

2025/01/09 10:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，苗栗縣北橫公路為連接頭份市、三灣鄉及南庄鄉之重要道路，頭份警分局裝設遠端監控儀器，結合手機APP即時監控該路段車流狀況，機動調派警力疏導，維護交通順暢。

頭份警分局表示，春節連假自1月25日至2月2日，各地出遊人、車潮預計在1月29日至2月1日達到最高峰；分局於轄區交通要道北橫公路裝設遠端監控儀器，結合手機APP即時監控該路段車流狀況，機動調派警力疏導。另遇有疑似危險駕車之情事，也可利用手機連結該監控儀器，調閱該路口影像，作為日後偵辦案件使用，以達守護民眾行車安全及年節期間交通順暢之目標。

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此外，頭份警分局對於頭份市中山市場、黃昏市場、尚順廣場、大潤發賣場、頭份交流道、三灣地區及南庄市區等易壅塞路段或場所，邀集相關單位期前會勘，並研擬策略，屆時將加強交通秩序整理、路邊停車管制及機動調派警力協助交通疏導。

另，大年初三（1月31日）、初四（2月1日）每日13時至18時為配合高公局高乘載管制措施，頭份警分局將於頭份交流道實施交通管制，請民眾配合車內含駕駛未滿3人不得進入國道，接近入口匝道時，也請主動搖下車窗，加速執勤員警辨識。

頭份警分局長林育旺呼籲，春節假期外出人車眾多，請駕駛人出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）App查詢路況，如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110、1968或警廣路況通報專線0800000123，警察機關將立即派員疏處。

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