華山舉行百老揮毫迎春 年菜缺6成盼送暖

2025/01/08 19:23

華山基會會邀百老揮毫迎新春。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕華山基金會今天在台中市北屯區民俗文物館舉行「百老揮毫迎新春」活動，邀請近80位長輩參與，遠至和平的阿公、阿嬤也下山一起賀新年，千歲齊揮毫寫春，並許下新年願望，許多長輩未曾拿過毛筆，寫得特別用心，要拿回家張貼，增添喜氣與年味。

東區76歲林阿公，過去經商有成事事風光，未料投資失敗，妻離子散，心中充滿了挫敗與遺憾，10年來華山每月到宅關懷服務，經常邀請阿公參與華山大小活動，年節贈禮關心，林阿公重拾生活信心與快樂，感謝有大眾對獨居老人的照顧，今天也與在場所有長輩一起在祈福卡上，寫下2025年的新年祈願。

受到大環境影響，華山基金會今年菜募集不如預期，尚缺6成，國際獅子300C-1區由總監韓晶及北屯獅子會長曾昭明共同號招獅友們共捐助年菜303份，豐富長輩除夕的餐桌，韓晶與書法老師也共同寫下「愛老人愛團圓 蛇麼攏賀」。

華山基會會邀百老揮毫迎新春。（記者蔡淑媛攝）

華山表示，基金會在台澎金馬共設立近400個愛心天使站，服務約3萬名三失（失能、失智、失依）長輩，免費到宅服務，提供關懷訪視、物資協助、家務服務、居家環境改善、身體照顧等，邀請各界響應2025常年服務暨第22屆「愛老人 愛團圓」公益行動，常年服務經費每月1250元或1年1萬5000元，及每份愛心年菜1000元。

伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場今也舉行春節禮盒推廣記者會，推出「富貴禮盒」、「如意禮盒」、「吉祥禮盒」、「歡喜禮盒」及「甜蜜禮盒」5款春節禮盒，價格從315元至535不等，有麥香蔓越莓小西餅、雪Q餅、檸檬酥、豬肉絲、紅藜帕馬森起司棒、檸檬蛋糕等9款熱門商品組成。

華山基會會邀百老揮毫迎新春。（記者蔡淑媛攝）

伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場擁出５款年節禮盒。（伊甸基金會提供）

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