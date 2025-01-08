烏魚汛期進入尾聲 興達港船隊捕獲8000多尾烏魚

高雄茄萣興達漁港僅存的捕烏船隊「聯春滿號」，5日在嘉義布袋海域捕獲8000多尾烏魚。（記者蘇福男攝）

2025/01/08 19:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕今年烏魚汛期即將進入尾聲，高雄茄萣興達漁港僅存的捕烏船隊「聯春滿號」傳來喜訊，5日在嘉義布袋海域捕獲8000多尾烏魚，這幾天冷氣團南下，漁民寄望寒流能帶來大批烏魚群，讓今年的年終獎金提前入袋。

每年11月到隔年1月是烏魚洄游來台時節，但隨著氣候變遷與中國鐵殼船濫捕，我國近3年野生烏魚捕撈總量都遠不足千噸，養殖烏魚已成為國產烏魚子主力，年產量逾1500噸，養殖地區主要在新竹以南。

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茄萣興達漁港僅存的捕烏船隊「聯春滿號」，5日在嘉義布袋海域捕獲8000多尾烏魚，船長吳聯明表示，當天上午8點多下網，不久就傳來好消息。他說，目前烏魚才剛洄游到南部，大多躲藏在東石、布袋一帶海域，這十多天是關鍵，尤其這幾天隨著冷氣團南下，大批烏魚群將集結到南部海域，能否捕撈到烏金入袋，就各憑本事了。

他說，今年（去年11月至今）全台的野生烏魚捕獲量大概十幾萬尾，他曾經在大年初六捕獲到2萬多尾紀錄，以他數十年的捕烏經驗，他認為茄萣海域的野生烏魚魚汛，要直到過完農曆年才算結束。

「聯春滿號」今天傍晚在興達港整補漁網，準備再出海捕撈烏金。（記者蘇福男攝）

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