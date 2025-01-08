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    賞梅免爬山！南投信義土場梅花怒放景致美

    南投信義鄉位在省道台21線旁、免爬山的土場梅園，梅花盛開6、7成已進入最佳觀賞期，預計花況可再持續10天。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉位在省道台21線旁、免爬山的土場梅園，梅花盛開6、7成已進入最佳觀賞期，預計花況可再持續10天。（信義鄉農會提供）

    2025/01/08 15:47

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉近期適逢梅花季，花況漸入佳境，其中易達性高的省道台21線土場梅園，不用爬山就能欣賞路旁梅花怒放，目前花況已達6、7成，雪白景致讓人流連忘返，信義鄉農會表示，該梅園進入最佳觀賞期，賞花可再維持10天，民眾可趁平日賞梅，避免假日塞車。

    信義鄉土場梅園位在台21線98.5K路段，從省道路旁就可從岔路進入賞梅，沿路行駛可見梅樹夾道生長，停完車就可在梅區道路步行賞梅，不用特別到山區梅園，也可欣賞到盛開梅花。

    信義鄉農會指出，土場梅園因海拔略高，今年開花較其他梅區早，且梅園花況相當一致，大約已開6、7成，從路口往下方梅園望去，可見雪白梅花怒放，加上對面山坡的變葉植物，以及在藍天白雲襯托下，更為梅園景致增色加分。

    農會說，目前土場梅況已進入最佳觀賞期，預計花況可再持續10天，平日就有遊客開車到此賞梅，由於鄉內各梅區花況也將陸續盛放，建議民眾可在平日賞花，避開塞車以維遊憩品質。

    南投信義鄉位在省道台21線旁的土場梅園，雪白梅花綻放，絕美景致讓人流連忘返。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉位在省道台21線旁的土場梅園，雪白梅花綻放，絕美景致讓人流連忘返。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉土場梅園盛開6、7成，雪白梅花在綠樹、藍天白雲襯托下，為梅園景致更添色彩。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉土場梅園盛開6、7成，雪白梅花在綠樹、藍天白雲襯托下，為梅園景致更添色彩。（信義鄉農會提供）

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