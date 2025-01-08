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    雪霸迎新春 登山安全、生態保育講座有機會拿特製紅包

    雪霸迎新春，辦登山安全、生態保育講座還有機會拿特製紅包。（圖由雪霸處提供）

    雪霸迎新春，辦登山安全、生態保育講座還有機會拿特製紅包。（圖由雪霸處提供）

    2025/01/08 14:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕登山活動蔚為流行，不過相關的登山安全與高山生態保育等仍需要山友重視。雪霸國家公園管理處將於10日至24日和國資圖合作舉辦「雪霸金耀新春活動」，為了讓活動不顯得枯燥，雪霸處將於活動期間舉辦有獎徵答，答對者可獲得蛇年特製紅包。

    雪霸處表示，活動運用趣味十足的互動問答和精彩的紙芝居故事展演，讓保育不再是枯燥的知識，而是活潑令人印象深刻的體驗，並有雪霸處2025特製蛇年特製紅包袋當獎品。

    雪霸處希望，透過新春佳節的氛圍，由更貼近生活的呈現方式，吸引更多民眾參與，將國家公園的生態保育、無痕山林及雪季登山安全相關知識普及至大眾，進一步提升民眾的國家公園的認識及保育意識與實際行動。

    至於取得蛇年特製紅包方式，民眾可先民眾透過線上平台完成生態保育及登山安全知識，之後截圖於國資圖1樓服務台出示截圖畫面；另外，有空於18日至19日到國資圖參加活動民眾，若參與有獎徵答，答對問題，即可獲得限量蛇年紅包袋一個。詳情可洽（037）996100轉701。

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