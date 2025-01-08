彰化大埔路施作示範友善人行道 當地居民嗆「我的家門口是我的！」

縣府目前施作大埔路標線人行道，工程施作一半，引來商家、居民反對，擔心影響他們的出入。（記者張聰秋攝）

2025/01/08 14:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為改善大埔商圈大埔路行人通行空間，正在施作一條總長約1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道，作為全縣首條友善人行道的示範道路，卻引來當地商家與住戶嗆聲「我的家門口是我的！」以影響出入與汽機車共用車道危險為由要求停工。

對此，縣府表示，目前工程已完成一半，將觀察1週限縮車道後的車流狀況，若可行，會持續推進，目標在農曆年前完工。改善方案重點在提升行人安全，並讓機車停放更有秩序。

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大埔路是連接花壇、大村和員林的重要幹道，鄰近彰基、秀傳醫院、建國科大及南郭國小等機構，人車流量大。道路現況為雙向各約3.5公尺車道，路肩則長期被用作民眾停機車或商家使用，行人幾乎沒有步行空間，導致機車穿梭車道與路肩、與汽車爭道的亂象。

工務處規劃重新劃設道路標線，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」和「避車彎道」，為行人提供專屬步行空間。

工務處長林孟弘指出，大埔路長期以來，機車隨意停放導致行人空間不足，這次規劃重點就是改變現狀。他強調，大埔路周邊已設有多處停車場，新的標線人行道能減少路肩隨意停車的亂象，引導汽車進入停車場，步行至商圈消費。同時，新增的機車停車格讓停車更有秩序，進一步確保行人安全。

林孟弘強調，現行隨意停車不僅壓縮道路空間，也使行人被迫走上馬路中央，改善後將禁止隨意停車，保障行人通行。

許多商家和居民擔心標線劃設後影響進出便利。有居民表示，大埔路經常有砂石車通行，縮減路幅後，汽機車共用車道會增加危險。更有反對者表明，「大埔路行人不多，門口的路是自己的，停機車方便住戶進出，不希望被改變！」

不過，也有支持的聲音出現，有民眾認為，大埔路是彰化推動行人正義的第一步，台中逢甲商圈福星路早已採用這樣的設計，行人和機車各得其所，提升整體道路安全，利大於弊。

彰化縣政府規劃在大埔路從仁愛東街口到埔內街這一段約1050公尺的路段，施作全縣第1條標線行人道，完工後，行人走綠底徒步道，機車停臨停格，車子與機車行駛混合車道，藉此提高各用路人的安全，畫面為示意圖。（圖縣府提供）

縣府以彰化市大埔商圈的主要道路大埔路，施作全縣第1條標線人行道，工程施作中，當地居民與商家反對劃設，要求停工。（記者張聰秋攝）

彰化市大埔路沒有人行步道，長期以來行人走路肩或馬路已是行人的日常。（記者張聰秋攝）

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