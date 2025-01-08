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    高市林園區潭頭排水改建1/10完工 提升地方居住與通行安全

    高雄市林園區潭頭排水改建將於1月10日完工，提升地方居住與通行安全。（市府提供）

    高雄市林園區潭頭排水改建將於1月10日完工，提升地方居住與通行安全。（市府提供）

    2025/01/08 11:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林園區潭頭排水因都市化發展部分渠道加蓋作為道路使用，但因結構老舊又重車行駛致道路塌陷，水利局與農田水利署合力推動排水改建工程，投入經費5000萬元，將於1月10日完工，提升民眾居住與通行安全。

    林園區潭頭排水原為早期農田灌溉圳路，因都市化發展，周邊農田已轉為住宅區，部分渠道被加蓋，作為道路使用，但因結構老舊，受重車行駛影響，導致道路塌陷情況，改善渠體成為當務之急。

    水利局會同農田水利署評估，決定投入5000萬元，針對510公尺渠道，合力推動林園區潭頭排水改建工程，進行全面改建與結構補強，以確保排水功能與周邊結構安全。

    水利局表示，改建工程包括重建渠道結構，增強耐久性與穩定性，並改善排水效率，施工期間採取分段封閉，以及交通管制措施，整體工程將於1月10日完工，雖對交通造成短暫影響，感謝地方配合與耐心，讓工程得以順利完成。

    水利局指出，整體工程完成後，不僅有效提升當地防洪能力，還為周邊居民提供更安全的生活環境，避免因渠道老舊引發安全問題，道路經重新刨鋪後，車行環境更加順暢，讓民眾通行更安全。

    高雄市林園區潭頭排水改建將於1月10日完工，提升地方居住與通行安全。（市府提供）

    高雄市林園區潭頭排水改建將於1月10日完工，提升地方居住與通行安全。（市府提供）

    高雄市林園區潭頭排水改建前結構老舊，加上重車行駛致道路塌陷。（市府提供）

    高雄市林園區潭頭排水改建前結構老舊，加上重車行駛致道路塌陷。（市府提供）

    高雄市林園區潭頭排水改建前結構老舊，加上重車行駛致道路塌陷。（市府提供）

    高雄市林園區潭頭排水改建前結構老舊，加上重車行駛致道路塌陷。（市府提供）

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