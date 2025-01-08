三重工地鄰損擴大？ 192號監測無位移 住戶無奈「看起來已不能住」

192號鄭姓住戶表示，認為建商應該積極處理。（記者羅國嘉攝）

2025/01/08 11:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區六張街鄰損意外，傳有擴大跡象，發現192號民宅右側破大洞，住戶發覺疑似傾斜，市府緊急進場監測，結果暫無問題，但今天會再以透地雷達檢測地基是否有掏空，周邊部分會先清整。不過，翁姓住戶直言「看起來已不能住，你還敢住嗎？」

至於192號是否會拆？三重區長王坤南指出，昨天至今的監測數據來看，目前192號建物暫無問題，沒有位移情況，今天將使用透地雷達，確認下方地基有無掏空，如果房子沒有問題，就不會拆除。

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不過192號民宅外觀一側破損嚴重，翁姓住戶坦言「看起來已經不能住」，真的很想把住了50幾年的房子保住，孩子幼稚園就來這邊，是他們落地生根的地方。另外對於對外界戲稱受損住戶是賺到免費都更，她說，這種說法真的莫名其妙，好好的房子，突然再也進不去，如果是要都更，也是經過大家同意，還有時間可安排住所，現在她跟兒子住到旅館，女兒到林口跟姊姊住，一家人四散，非常無奈。

翁姓住戶女兒更是跳出來說「你家被毀成這樣你要不要？」，認為不該把他們的悲劇當笑話。

被問到是否要參與都更或合建，另名屋主鄭小姐今天到現場查看救出的貓咪時說，現在情況真的非常混亂，目前什麼都還沒有想，只希望能夠把貓咪都找回來，另外房子內貴重物品也希望有機會取出。對於破損太大，她說「這房子一定要拆，不倒也要拆。」

鄭小姐也說，造成這起事件的建商，至今都沒有向他們表達歉意，昨天說明會也只是針對190號、184號兩處住戶，其他住戶都沒有接收到相關說明會通知，他們192號是周邊最高的建物，貴重物品都沒拿，你說有沒有損失？認為這個可能就是建商自己的開會，且零散的決定不代表全體。

鄭小姐表示，聽說昨天建商有發放受損住戶慰問金，他們目前也只有領到慈濟發放的慰問金，認為建商應該積極處理，開會應該找大家都可以的時間，不能指定一個時間，就要他們配合。

192號民宅建物右側破大洞。（記者羅國嘉攝）

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