掛羊頭賣狗肉！在知名購物平台買台灣家電 收到中國仿冒品

市議員謝志忠（左）陪同巧福家電廠商代表與受害消費者楊先生（右）開記者會。（記者張軒哲攝）

2025/01/08 12:05

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市楊先生於知名購物平台購買台灣在地品牌的「遠紅外線桑拿機」，廣告業面顯示台灣原廠出貨，並標榜獨家專利，拿到貨發現，商品和購物平台上的圖示、規格明顯大不相符，聯絡台灣廠商才知受騙。市議員謝志忠今日痛批，中國廠商掛羊頭賣狗肉，盜用台灣廠商的商標以及廣告，引誘消費者購買，實在可惡至極；記者今日撥打電話給購物平台3名相關人員，皆無人接通。

「遠紅外線桑拿機」是台中市豐原區巧福家電公司生產，廠商代表楊小姐與楊先生今日由謝志忠陪同，呼籲消費者留意網路購物，呼籲所有消費者，年關將近，在網購平台購買商品前，應先了解該商品來源，以免受騙；也建議購物平台，應嚴格把關店家品質，保障廠商與消費者的權益。

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楊先生說，自己是這家網路購物忠實顧客，也購買不少產品，上個月在家電購物頁面看到「遠紅外線桑拿機」，冬天想買來使用，但花了4千餘元下單，卻延遲到貨，心生疑慮，結果收到物品時，竟是簡體字的外包裝及海運的貼紙，與標榜台灣在地店家完全不同，產品外觀也小一號，插頭是中國家電插頭，根本不能使用。

楊小姐說，產品廣告跟證書號碼都被盜用，還強調原廠保固跟出貨，收到消費者來電後，趕緊向購物平台反映，產品也旋即下架，僅指稱有專人處理。

台中市政府法制局消保官何怡萱表示，經濟部標準檢驗局早已將「泡腳機」列為應施強制性檢驗商品，商品須完成檢驗程序後，才能運出廠或輸入。此案所稱「遠紅外線桑拿機」若屬泡腳機，應有貼附合格商品檢驗標識，商品報驗義務人若將未經檢驗的商品於市場銷售，依商品檢驗法第60條第1項第1款規定，可處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；如有標示不實之情形，依同法第59條第2項規定，可處15萬元以上150萬元以下罰鍰。

法制局補充，上述商品檢驗法規範的對象主要是商品產製者或輸入者，此案購物平台雖非商品的產製者，但仍應負起電商平台的責任，積極處理消費爭議，並建立應施檢驗商品上架把關機制，以確保其會員消費權益。

楊先生購買台灣在地品牌的「遠紅外線桑拿機」（左），卻收到中國製仿冒品（右）。（記者張軒哲攝）

台灣在地品牌的「遠紅外線桑拿機」。（記者張軒哲攝）

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