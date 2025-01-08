「饗饗」疑食物中毒 苦主情侶「這天去」雙雙「爆吐、爆拉」

有網友稱，和女友5日去饗饗信義店用餐，隔天2人爆吐、爆拉。（資料照，記者林承鴻攝）

2025/01/08 12:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名歐式自助餐廳「饗饗」位在台北市「微風信義」的分店爆出疑似食物中毒事件，台北市衛生局昨接獲醫院通報後已要求停業，並派員稽查。一名網友說，他和女友5日曾前往用餐後，隔日2人在差不多時間點開始「爆吐、爆拉」，還有網友說「1/5晚餐，我們這裡14個人去，倒12個」。

這名網友7日於Dcard發文，內容提及原PO和女友5日當天前往微風信義的饗饗餐廳吃飯，結果6日開始2人開始上吐下瀉，且最近跟女友吃的東西只有饗饗有重疊，2人又都在差不多的時間點爆吐爆拉，「不知道有沒有人也這樣」？

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，許多苦主網友紛紛留言，「1/5吃晚餐，我們這裡14個人去，倒12個......」、「1/5 中午去3人，1人發燒上吐下瀉，看醫生說是諾羅，有事的那位吃很多生魚片，沒事的兩人完全沒吃生食」、「新聞報9個人，感覺已經超過了吧⋯」、「1/5下午茶時段+2！1/6傍晚開始不舒服，晚上開始上吐下瀉，現在正在看醫生」。

綜合媒體報導，台北市衛生局7日接獲醫院通報，有9名民眾5日至知名的自助餐廳饗饗信義店用餐後，6日發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，因就醫人數超過六人，已依法要求即刻停業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法