衛福部選拔「金卓越社區」 新北3社區獲殊榮

新莊牡丹心社區為獨老送餐成立機車隊 有如Foodpanda外送。（新北市社會局提供）

2025/01/08 11:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部「金卓越社區」年度選拔，新北市新莊牡丹心社區及淡水忠寮社區雙雙榮獲績效組優等獎殊榮，汐止保長社區則榮獲績效組甲等獎，3個社區理事長陳專森、李萬得和陳麗芳8日向市長侯友宜獻獎。

新莊牡丹心社區無論在老人服務、身心障礙者關懷、兒少課後陪伴及社區小產業經營均有卓越表現，社區有類似外送的送餐機車隊，每天送餐給獨居長輩；社區內栽種桂花和咖啡，並由志工手作「桂啡巷咖啡」。社區也推動青銀同樂共學，促成社區互助共生。

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淡水忠寮社區屬於農村型的社區，深耕於綠色照顧及環境教育，透過農村小旅行，促使青農返鄉挹注社區活力，2023年亦榮獲全國金牌農村獎項，實現智慧綠能村、幸福中田寮的願景。並推動國際詩歌節、忠寮詩路，吸引國外詩人、音樂家來訪。

汐止保長社區過去因飽受淹水之苦，因此推動防災社區，在員山子分洪工程完成啟用後，現在已不淹水。新、舊社區融合發展，因婦女佔多數，強化婦女以及兒少的福利服務，並發展社區小產業「艾草粿」，頗受外界好評。

社會局長李美珍表示，衛生福利部「金卓越社區」選拔，新北市3個獲獎社區均有亮眼表現，未來將持續透過各項培力課程並結合資源，激發社區展現優勢力量，發揮社區影響力，讓「幸福厚社區」滿佈新北。

新北市汐止保長社區推動社區小產業艾草粿，受外界歡迎。（新北市社會局提供）

新北市淡水忠寮社區推動國際詩歌節、忠寮詩路，吸引國外詩人、音樂家來訪。（新北市社會局提供）

新北市汐止保長社區理事長陳麗芳（右4）獻獎給市長侯友宜。（記者翁聿煌攝）

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