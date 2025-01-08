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    台南濕地保育展成果 黑面琵鷺多了

    南市農業局表示，監測記錄顯示，去年12月28日南市停棲黑面琵鷺為2012隻，數量多於前年同期1634隻，數量並未下降。（圖由南市農業局提供）

    南市農業局表示，監測記錄顯示，去年12月28日南市停棲黑面琵鷺為2012隻，數量多於前年同期1634隻，數量並未下降。（圖由南市農業局提供）

    2025/01/08 10:59

    〔記者王涵平／台南報導〕外傳光電設施影響黑面琵鷺濕地，南市農業局今表示，依據濕地保育法劃設的重要濕地，尤其是外界關心的七股鹽田重要濕地，均沒有設置光電設施。且監測記錄顯示，去年12月28日南市停棲黑面琵鷺為2012隻，數量多於前年同期1634隻，數量並未下降。

    農業局指出，自2021年起配合林業及自然保育署，持續推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，在七股、安南地區的陸上魚塭，為黑面琵鷺營造更多友善的覓食棲息環境。

    南市黑面琵鷺主要的度冬地區在濱海，特別是在四草、曾文溪口、七股鹽田等重要濕地，台南已成為黑面琵鷺在台灣最大的棲息覓食場所，內政部國家公園署辦理濕地保育補助評鑑，南市自2021起3個年度共獲1案特優及8案優等。

    農業局森林及自然保育科科長朱健明表示，重要濕地的保育經營管理，為黑面琵鷺保育有成的必要條件，市府至今從來沒有核准於重要濕地範圍內設置任何綠能設施，如果在重要濕地或其保育利用計畫範圍內，發生破壞或干擾濕地環境生態等行為，將依濕地保育法進行裁罰，呼籲各界共同守護珍貴的濕地環境。

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