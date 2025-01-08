過年垃圾車何時來？ 全台春節垃圾收運時間一次看

農曆春節前夕，民眾紛紛進行歲末大掃除，垃圾量增加。示意圖。（資料照）

2025/01/08 11:05

〔記者陳嘉怡／台北報導〕年關將至，許多人忙著大掃除迎接新年，垃圾車也跟著放年假，春節期間各縣市垃圾的清運時間與平時有所差。環境部彙整全台清潔隊垃圾收運時間，大部分縣市除夕（28日）當天下午開始停收垃圾，初四（2月1日）起陸續恢復正常收運，台中市今年春節垃圾收運不打烊，新北市則設70處定點收運垃圾。

環境部環境管理署長顏旭明表示，農曆春節前夕，民眾紛紛進行歲末大掃除，垃圾量增加，清潔隊員需增加人力及時間趕工收運，呼籲民眾加強落實資源回收分類，瓦斯罐、髮膠噴霧等高壓容器應獨立打包並加註警語，再交給資源回收車，千萬不要丟入垃圾車，避免垃圾處理場發生火災或爆炸等意外。他也提醒民眾不用給清潔隊員紅包，避免徒增清潔隊員困擾。

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顏旭明也提醒，大掃除時淘汰的沙發、床墊等大型家具可聯絡當地環保局或公所清潔隊處理；廢燈管或廢電池可交由清潔隊資源回收車或回收商。另為避免登革熱病媒蚊孳生，也應加強居家堆置雜物及積水容器的清除與整理。

環管署統整各縣市環保機關的垃圾收運時間，原則上大多數縣市大部分縣市除夕（28日）當天下午開始停收垃圾，初四（2月1日）起陸續恢復正常收運，台中市今年春節垃圾收運不打烊，新北市則設70處定點收運垃圾。各縣市的春節垃圾清運時間，民眾可上「2025春節期間垃圾車清運時間表」網站查詢。

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