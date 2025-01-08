竹縣新豐鄉首間公設民營托嬰中心「松柏托嬰中心」即起報名

新豐鄉首間公設民營托嬰中心「松柏托嬰中心」即日起開放報名。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/01/08 10:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府再添一處公共托育據點！新豐鄉首間公設民營托嬰中心「松柏托嬰中心」即日起開放報名，預計收托40名2個月至2歲嬰幼兒，中心將於1月15日上午10點30分舉辦第二場招生說明會，預計2月3日正式收托。

新豐鄉在地出身的議長張鎮榮，考量新豐鄉年輕家庭越來越多，關心並提案建請縣府規劃提供公共托育服務，以減輕家長的負擔，協助更多家庭平衡工作與家庭生活。縣長楊文科表示，松柏托嬰中心是新竹縣第8家公設民營托嬰中心，體現縣府照顧家庭、支持育兒的決心。

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社會處說明，松柏托嬰中心委託台灣聚焦兒童發展協會營運，位於新豐鄉松柏活動中心2樓（康樂路一段516號），周遭環繞公園綠地，提供寬敞明亮的托育環境。中心將分為3個班級，分別是2至7個月8名、8至17個月16名及18至35個月16名，托育時間為週一至週五上午7時30分至下午5時30分，並提供延托至下午6時30分服務。托育比例為1比4，確保嬰幼兒獲得充分照顧。

松柏托嬰中心優先收托設籍新竹縣弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭8名。其次為中心員工子女4名，一般家庭則有28名名額。報名時間自即日起至1月17日中午12點，將於當日下午3點抽籤，並於臉書公告錄取結果。

有意報名的家長須備妥登記申請表、戶口名簿正本（註明設籍時間）或3個月內戶籍謄本正本及影本、父母私章、申請委託書（若委託他人辦理）及相關證明（如身障證明）等文件，於平日上午9點至12點、下午1點至4點至中心辦理。詳情可至松柏托嬰中心臉書社團查詢，或電洽03-5583531、社會處婦女及新住民科03-5518101分機3134。（13:01更新）

新豐鄉「松柏托嬰中心」預計收托40名2個月至2歲嬰幼兒。（擷取自新竹縣政府官網）

松柏托嬰中心是新竹縣第8家公設民營托嬰中心。（擷取自新竹縣政府官網）

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