清大推跑步地圖 6條路線帶跑友飽覽大新竹6大城市風貌

清大推出大新竹地區的跑步地圖，彙集6條路線帶跑友飽覽大新竹6大城市風貌。（清大教授黃煜提供）

2025/01/08 10:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學運動事業及政策中心結合新竹路跑界推出大新竹地區的跑步地圖，並介紹6條路線，讓跑者可循著跑步地圖邊跑邊遊覽大新竹各地風貌。6條跑步地圖路線包括湖口老街飄茶香、城市綠洲竹田奔向小百岳、頭前溪左岸運動廊道、竹東生態河濱公園、將軍村清交路線及竹22田野風光，路線遍布新竹縣市，邀跑友來體驗，想受悠閒跑步生活。

清大推動跑步地圖的教授黃煜提到，參與推薦的在地跑步社團有新竹路跑社、錸德竹22晨跑團、湖口愛跑團及226強風吹拂，這些跑步社團是國內路跑風氣歷久不衰的重要基石，國內的跑團有數百個之多，成員由來自各行各業的跑友組成，只因喜歡跑步聚集在一起，由於這些跑團需要共同練習跑步的空間與時間，因此，尋覓合宜的路線就顯得特別重要。

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跑團認為優質團練路線條件包括交通便利（如距離近、停車方便、位於交通幹道）、具備民生服務（如飲水、盥洗、休息及補給等）、周遭景色優美（如自然、名勝、知名景點等）、有適合集結的地點或可進行特殊訓練等。

此次推出跑步地圖有深厚地方歷史意象、城市建設或是多元的自然生態，每一條路線都有其獨特風格，如湖口老街有台灣最早鐵路遺跡見證在地發展沿革，竹22路線的三段崎古道是早期先民運送農作物的重要道路。從竹東生態河濱公園沿著下游到南寮漁港，各種活動空間加上豐富的生態場域成為在地居民運動休閒的最佳去處。

另外，新竹田徑場經過的十八尖山及動物園亦是城市重要地標，將軍村的百顆星星更是捍衛國土的鐵證，而科學園區與清交是國內發展半導體產業的搖籃，各路線摘要介紹如表一，而清大運策中心也將推薦路線及跑步地圖拍攝成影片，藉此推廣大新竹城市之美。

黃煜表示，跑步地圖的出爐凸顯了在地的「真善美」，以及展現新竹宜居城市之美，藉由跑團的推廣有助運動風氣的提升，更展現出這座城市的魅力，希望未來有更多單位或組織加入此行列，一起挖掘地方的自然與人文風情。

清大推出大新竹地區的跑步地圖，彙集6條路線帶跑友飽覽大新竹6大城市風貌。圖為新竹路跑社跑團在新竹公園跑步合影。（清大教授黃煜提供）

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