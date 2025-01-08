01/08 各報重點新聞一覽

立法院院會昨三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將退休警消所得替代率最高提升到八十％；圖為民進黨團舉牌表達不滿。（記者田裕華攝）

2025/01/08 06:38

自由時報

自由日日Shoot》藍白強推 退休所得替代率最高80%三讀 警消年改開倒車 綠喊覆議釋憲

立法院院會昨三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將退休警消所得替代率最高提升到八十％；換算下來，人數占八成的退休基層警察月退所得將高達七萬四五四四元，比公務人員最高職等的常務次長和大學教授月退所得七萬三九九二元還高。行政院長卓榮泰表示，立法院強行修法且嚴重違反法律，並破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

請繼續往下閱讀...

詳見自由日日Shoot》藍白強推 退休所得替代率最高80%三讀 警消年改開倒車 綠喊覆議釋憲。

調查班61期結業 賴勉學員：積極抗中滲透統戰

賴清德總統昨日出席主持調查局舉行的調查班第六十一期結業典禮，此期共有一○三名學員結業，學員中有律師、會計師、土木技師及通過警察、司法、關務、國家安全局特考的優秀人才，賴清德於典禮上勉勵結業學員，要「積極對抗中國滲透、統戰及併吞」、「不忘初衷」並「精進專業技能」。

詳見調查班61期結業 賴勉學員：積極抗中滲透統戰。

發展觀光條例 落日條款再延5年 藍白聯手為救國團特權解套

立法院於二○一五年三讀修正「發展觀光條例」，國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，須在十年內向地方主管機關申請，並完成旅館業登記，才能繼續營業，該落日條款將於本月廿一日到期，昨在立法院三讀通過國民黨團提議，再展延五年至二○三○年一月廿一日。

詳見發展觀光條例 落日條款再延5年 藍白聯手為救國團特權解套。

聯合報

警察年改最高月領8成薪 修法前退休警亦適用

立法院昨天三讀通過修正「警察人員人事條例」第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至百分之八十，下限為百分之四十三點二五。

詳見警察年改最高月領8成薪 修法前退休警亦適用。

川普：透過幕僚與習近平接觸 相信兩人能相處融洽

美國總統當選人川普六日表示，他和中國大陸國家主席習近平已透過幕僚進行交談，相信兩人能相處融洽。

詳見川普：透過幕僚與習近平接觸 相信兩人能相處融洽。

中國時報

藍將成立罷免指揮總部

民進黨團總召柯建銘喊「雙罷」，政務委員陳時中也直呼「2月1日起拚大罷免」！國民黨內傳出不能坐以待斃，必須「以罷制罷」，將成立「罷免指揮總部」，罷免38名綠委，甚至有人提議擴大戰線，連縣市議員一起罷。民進黨團總召柯建銘7日嗆聲，要罷免就趕快，「國民黨完全中計，這時刻我們等很久了」。

詳見藍將成立罷免指揮總部。

退休警消所得替代率 調至80％

立法院7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空勤總隊人員的每月退休所得替代率提高至80％，人數占8成的三至六職等退警月退休金可領到7萬4544元。考試院銓敘部強調，修法破壞退撫制度，退撫基金將提早2年用罄，在2049年破產，深感遺憾。

詳見退休警消所得替代率 調至80％。

賴清德總統昨出席法務部調查局調查班第61期結業典禮，並在會中致詞勉勵結業學員。（記者廖振輝攝）

發展觀光條例落日條款再延5年，民進黨團批評，修法為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法