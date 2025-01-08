發展觀光條例 落日條款再延5年 藍白聯手為救國團特權解套

發展觀光條例落日條款再延5年，民進黨團批評，修法為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。（資料照）

2025/01/08 05:30

〔記者林欣漢、陳鈺馥／台北報導〕立法院於二○一五年三讀修正「發展觀光條例」，國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，須在十年內向地方主管機關申請，並完成旅館業登記，才能繼續營業，該落日條款將於本月廿一日到期，昨在立法院三讀通過國民黨團提議，再展延五年至二○三○年一月廿一日。

綠：為少數人開後門 對合法業者不公

民進黨團批評，修法為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。國民黨團則反駁，歷經十年仍然有很多業者無法完成轉型，反映當初政策設計不足，若不再給予緩衝期，將嚴重影響相關從業人員生計。

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政院人士表示，對於無法在十年緩衝期內完成轉型場所，因再次展「延」而無法即時完成消防、建管、衛生等審查的場所，感到憂心。

遏止非法經營行為 提高裁罰額度上限

為遏止非法經營行為，這次修法也提高裁罰額度上限，未依規定領取營業執照或登記證而經營觀光旅館業務、旅館業務、旅行業務或觀光遊樂業務者，可處十萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並勒令歇業；未領取登記證而經營民宿者，可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

未合法業者刊登營業訊息的罰則，提高至十萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰，並要限期移除；屆期不履行者，得按次處罰。

對於旅行業未依規定辦理履約保證保險或責任保險，三讀條文也增訂罰則，可處三萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

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