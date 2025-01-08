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    借到牛車了！彰化家扶古早燈籠義賣邁入第30年

    彰化市莊阿公就把牛車放在自家的騎樓，這部牛車棚已有50年的歷史。（林滿麗提供）

    彰化市莊阿公就把牛車放在自家的騎樓，這部牛車棚已有50年的歷史。（林滿麗提供）

    2025/01/08 07:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化家扶中心元宵義賣古早燈籠幫助家扶兒，今年剛好邁入30周年，為了重現發起人李世湧、黃惠雪夫妻當年為了運載燈籠，因為沒有貨車，只好由李世湧騎機車拖著牛車棚，把大批燈籠載到彰化市民族路與曉陽路口的「老担」所在，開啟義賣燈籠助學的暖心起點，公關專員林滿麗為了重現當年畫面，終於在彰化市區借到老農的牛車，完成不可能的任務！

    林滿麗表示，為了重現30年前義賣燈籠這一幕感人的畫面，她想破了頭要如何在彰化市區借到牛車，最後她選擇上彰化縣最大的網路社群《彰化人大小事》去貼文，果然有熱心人士留言說，提供曾在那個路段看到有民宅騎樓就放著牛車。

    就為了這一句話，林滿麗只好騎車在彰化市尋找牛車，終於被她找到了，但是看到牛車停放騎樓，卻苦思如何聯絡，正巧看到門外有彰化市農會小組長的掛牌，馬上想到自家哥哥也是該農會的小組長，透過哥哥幫忙，馬上就拿到牛車主人的電話。

    偏偏電話一直打都打不通，林滿麗完全不放棄，最後終於聯絡上80多歲的莊阿公，原來，莊阿公在務農之餘，就會四處去遊山玩水，才會沒接到電話。但莊阿公一聽到是要借給家扶，馬上一口就答應了。

    莊阿公說，他從15歲就開始使用牛車，現在自家的這部牛車是他第2台牛車，跟著他已經超過50年，雖然牛車不再耕田，但他捨不得丟，也捨不得賣。如今要借給家扶活動使用，他非常樂意與開心。

    林滿麗表示，她會請人幫忙重新粉刷與整理，再用貨車載到「老担」地點，重現30年前李世湧騎機車拖著牛車硼載運燈籠的畫面，由於去年的義賣與捐款創新高，也希望今年能夠也能再創佳績。

    彰化家扶中心元宵義賣古早燈籠的創辦人李世湧，年年都守著彰化市曉陽路與民族路口的「老担」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心元宵義賣古早燈籠的創辦人李世湧，年年都守著彰化市曉陽路與民族路口的「老担」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心元宵義賣古早燈籠的創辦人李世湧，年年都守著彰化市曉陽路與民族路口的「老担」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心元宵義賣古早燈籠的創辦人李世湧，年年都守著彰化市曉陽路與民族路口的「老担」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市莊阿公就把牛車放在自家的騎樓，這部牛車棚已有50年的歷史。（林滿麗提供）

    彰化市莊阿公就把牛車放在自家的騎樓，這部牛車棚已有50年的歷史。（林滿麗提供）

    彰化家扶中心公關專員林滿麗用盡了洪荒之力，終於找到彰化市莊阿公，借到了牛車。（林滿麗提供）

    彰化家扶中心公關專員林滿麗用盡了洪荒之力，終於找到彰化市莊阿公，借到了牛車。（林滿麗提供）

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