春節9天連假 高雄11處景點加強交通執法

春節連假期間，高市將於重要景點、市集周邊道路，將加派警力執法。（高雄市交通大隊提供

2025/01/08 08:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年春節連假自1月25日至2月2日共9天，為確保交通順暢，高雄市警察局將規畫於11個重要市集、景點的相關道路進行疏導計畫，將嚴格取締重大交通違規，並加強交通疏導、管制措施。

高雄市交通大隊指出，將在11個重要年貨市集、風景區，包括三鳳中街、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口-櫻花公園、壽山動物園風景區周邊道路，以及銜接國道、台88快速道路等重要交流道沿線，規劃設置208處崗哨，投入405名警民力協助疏導，加強監控車流及彈性疏導管制措施。

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警方表示，年假期間高雄市各交通要道、雙鐵車站、國道1、3、10號、台88線快速道路各交流道匝道及風景遊憩區等，將出現返鄉及出遊人車潮，在假期前一週，年貨採購人潮、車潮及利用國道返鄉車潮交通量亦將激增。

此外，1月25日至2月16日愛河灣將舉辦「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」等活動，其中元宵節燈會聯名日本的超人氣動漫角色「吉伊卡哇」，活動會場預估會湧現大量人、車潮，警方規劃投入警民力加強周邊道路交通疏導及管制。

警方提醒，民眾春節連假外出走春，可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」先期查看交通資訊或收聽警廣路況報導，也可多搭乘大眾運輸工具，儘量避免自行開車前往，以減少塞車及找尋停車位之不便。

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