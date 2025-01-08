網購食品要小心！ 南投春節食品稽查1件農藥超標

南投縣衛生局人員，進行春節應景食品專案稽查，抽驗市場攤商蔬果。（圖由南投縣衛生局提供）

2025/01/08 09:00

〔記者張協昇／南投報導〕春節即將到來，許多民眾可能會上網購買年貨，南投縣政府衛生局近日進行年節應景食品複合式專案稽查，抽驗69件食品，實體商店都沒有問題，惟1件網路商城販售的台灣辣椒農藥殘留與規定不符，已移請來源地所轄衛生局辦理後續裁處。

南投縣衛生局指出，此次「春節複合式專案」，針對年節食品製造業者、應景食品販售業者及年菜餐廳等進行稽查，遍及13鄉鎮市的超市、商行、大賣場、市場攤商及知名餐廳業者，共稽查31家業者、抽驗69件食品，包括豬肉、蔬果、花生製品、豆干、香腸、加工食品及即時餐食等，檢驗項目涵蓋動物用藥、真菌毒素、防腐劑、亞硝酸鹽及衛生標準等指標，另也稽查網路販售食品，結果1件網路商城販售的台灣辣椒農藥殘留與規定不符。

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衛生局表示，民眾網購年節應景食品，應選擇信譽良好商家及平台，且無論是網購或實體店面購買，都應注意來源及標示是否清楚，避免購買來路不明的散裝食品。對於外觀顏色過於鮮豔、氣味刺鼻或異常芳香的食品，應謹慎避免購買，也提醒民眾年節期間要注意食品保存與食用安全，謹記要新鮮、要勤洗手、要徹底加熱、要注意保存溫度、要生熟食分開等5要，才能讓全家吃得平安又健康，幸福快樂過新年。

南投縣衛生局人員進行春節應景食品專案稽查，針對超市販售加工食品進行稓查。（圖由南投縣衛生局提供）

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