冷空氣將再升級！ 週五降雨明顯 高山降雪機率高

氣象專家指出，預估明日寒冷空氣強度再升級，且影響時間再拉長！將持續影響到下週一白天，且明日越晚越濕冷，週五將是北、東降雨最明顯的時候，預估冷空氣強度也將增強為「強烈大陸冷氣團」。（資料照）

2025/01/08 09:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，氣象專家指出，預估明日寒冷空氣強度再升級，且影響時間再拉長！將持續影響到下週一白天，且明日越晚越濕冷，週五將是北、東降雨最明顯的時候，預估冷空氣強度也將增強為「強烈大陸冷氣團」。至於下週三又會有另一波冷空氣逐漸接近，且可能又是「強」冷空氣，提醒民眾務必做好禦寒準備。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，明日起寒冷空氣強度再升級，有機會增強為強烈大陸冷氣團，低溫將再下降到攝氏11至13度，預估北部、東北部、東半部地區及中部山區將轉為濕冷天氣，且酷寒影響時間將再持續到下週一（1//13）的白天。

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「林老師氣象站」提醒，由於天氣寒冷持續多日，使用瓦斯熱水器具，需請留意通風，避免一氧化碳中毒；家中若有老人、兒童或心血管疾病患者，請特別注意保暖。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地區平地最低氣溫約在11至13度，苗栗縣三灣鄉低溫僅9.4度。今因結構鬆散的中層雲籠罩，各地多雲時晴，東半部偶有零星少量降雨；冷空氣稍減弱、北微涼、中南舒適，各地早晚仍偏冷須注意保暖。

吳德榮指出，預估明起冷空氣再增強、氣溫再降，北部、東半部轉有雨，且越晚越濕冷。週五將是北、東降雨最明顯的時候，北台最高溫約僅14度，整天濕冷。週六至下週日清晨，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，仍很濕冷。

吳德榮表示，3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上也有降雪機率。預估下週日白天轉晴冷，由於強「夜間輻射冷卻」，預計將冷到下週一清晨，仍將岀現「極端低溫」。

吳德榮提醒，再增強的冷空氣，將使氣溫下降至符合「強烈大陸冷氣團」的標準，「低溫特報」的範圍不但擴大，部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。民眾應注意保暖，以保健康。

吳德榮提到，根據最新各國模式模擬顯示，下週一白天起至週二各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。下週三另一波冷空氣逐漸接近，下週四、五又有冷空氣南下，且可能又是「強」冷空氣，具體發展需持續觀察。

「林老師氣象站」指出，今日各地天氣寒冷。明日起寒冷空氣強度再升級，有機會增強為強烈大陸冷氣團，低溫將再下降到攝氏11至13度，預估北部、東北部、東半部地區及中部山區將轉為濕冷天氣。（圖擷自臉書）

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