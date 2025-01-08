調查班61期結業 賴勉學員：積極抗中滲透統戰

賴清德總統昨出席法務部調查局調查班第61期結業典禮，並在會中致詞勉勵結業學員。（記者廖振輝攝）

2025/01/08 05:30

一○三名調查官 國安生力軍

〔記者吳昇儒／台北報導〕賴清德總統昨日出席主持調查局舉行的調查班第六十一期結業典禮，此期共有一○三名學員結業，學員中有律師、會計師、土木技師及通過警察、司法、關務、國家安全局特考的優秀人才，賴清德於典禮上勉勵結業學員，要「積極對抗中國滲透、統戰及併吞」、「不忘初衷」並「精進專業技能」。

賴清德表示，調查官的工作與一般工作性質不同，因涉及國家安全，必須積極對抗中國滲透、統戰及併吞；另也牽涉到社會的穩定，需與相關部會協同合作一同打擊犯罪，讓社會安定，保護人民。每位學員都要看重自己的工作，了解自身工作的重要性及肩負的使命。

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期許不忘初衷 精進專業技能

賴清德更勉勵學員，執行公權力時，難免會面對威脅利誘，屆時一定要不忘初衷，肩負起守護「國家安全」、維護「社會安定」、讓「人民安心」的重責大任。

賴清德說，犯罪技巧持續創新，學員們要秉持邪不勝正信念，本身的專業能力也需跟著與時俱進，才能打擊黑、金、槍、毒、詐等犯罪行為。

本次結業典禮由賴清德總統主持，國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等人均到場觀禮。

六十一期結業學員共一○三名，男性五十四人，女性四十九人。其中七人通過律師考試，十一人通過資訊、電信工程、會計、土木等高普考，十二人通過警察、司法、關務、國家安全局等特考。專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、化學、醫藥等領域，更有精通英、法、俄、日、韓、西班牙語等各國語言者。

調查局調查班第61期結業成績前3名學員均為學霸，第1名李秉容（中）台大財金系畢業；第2名林子文（右）東吳法律系，已取得律師資格；第3名黃非比（左）中央大學法語及資管雙學位。（記者廖振輝攝）

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