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    首頁　>　社會

    人頭＋買者合成變臉 申辦新照／勾結中國人蛇 假護照集團重判

    北檢起訴指出，韋堅飛等五人在境外共組買賣及偽造護照集團，透過臉書社團發文宣稱台灣護照很好用、價錢很好，慫恿台人變賣其護照。圖為示意圖。（資料照）

    北檢起訴指出，韋堅飛等五人在境外共組買賣及偽造護照集團，透過臉書社團發文宣稱台灣護照很好用、價錢很好，慫恿台人變賣其護照。圖為示意圖。（資料照）

    2025/01/08 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕中國籍男子韋堅飛於國外使用變造大頭照的我國護照被逮，移民署國境事務大隊接獲駐外單位通報後，查出韋男於境外組犯罪集團收購我國護照變造販售，循線查出我國男子劉慶昇協助蒐集人頭供變造相片，再持以向外交部申辦護照後出售，共成功偽造十一本護照，台北地檢署去年八月起訴劉等七人，並通緝韋堅飛、魏志紅等五名中籍上游共犯；台北地院昨將劉男依買賣、變造護照等罪判刑一年六月、共犯陳男判一年，另五名賣護照者各處六月徒刑。

    護照條例的買賣、偽變造、行使偽變造護照等罪，法定刑皆為七年以下，不得易科罰金。

    北檢起訴指出，韋堅飛等五人在境外共組買賣及偽造護照集團，透過臉書社團發文宣稱台灣護照很好用、價錢很好，慫恿台人變賣其護照。

    前年八月劉男因缺錢花用，主動聯繫韋男，依韋指示傳送大頭照，韋男將照片交給集團成員進行電腦合成，使照片兼具劉、韋二人的面貌特徵，再將合成照回傳給劉，命劉持照至外交部申辦新護照，轉交給韋男的在台同夥陳男，劉男獲七千美元（約廿二萬元台幣）報酬。

    透過臉書發文 每本六、七千美元收購

    劉男得知韋男以男性每本六千美元、女性七千美元價碼收購我國護照，有利可圖，遂當起韋男的在台代理人，擔任聯繫窗口，找尋願意販賣護照的國人，協助並指導提供照片、申辦護照，以相同手法成功偽造、變賣十一本我國護照，居間仲介獲利卅二萬餘元。

    後因韋男在國外冒名使用劉的護照，被外國關務人員發覺有假，將韋男遣返中國，通知我國駐外單位回報檢警偵辦。北檢痛批劉男為謀暴利，甘為偽造護照集團鷹犬，損害我國護照的國際公信力，雖坦承犯行，卻故意將聯絡集團成員的手機投海滅證，阻礙追查共犯，建請從重量刑。北院法官昨重判劉男一年半。

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